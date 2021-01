Tutti pazzi per il Kefir: un toccasana dalla storia antichissima

C’è chi lo beve a colazione e chi lo preferisce a pranzo. Il Kefir è un grande alleato del benessere. Il nome stesso è sintomatico dei preziosi vantaggi che apporta al nostro organismo: “Keif”, termine armeno dal quale deriverebbe, significa, infatti, “benessere”, anche se la parola “Kefir” potrebbe derivare dal turco “Keyif”, che significa, invece, “piacere, delizia”.

Secondo la leggenda, Maometto avrebbe donato i primi granuli di Kefir ai pastori del Caucaso, motivo per cui esso è noto pure come “miglio del profeta”. L’abitudine di consumare latte fermentato è antichissima: se ne trovano cenni persino nella Bibbia, ma i primi riferimenti specifici ai granuli di Kefir risalgono al XIII secolo, quando Marco Polo scrisse nel suo resoconto di viaggi “Il Milione” di aver incontrato popolazioni caucasiche che consumavano il “Chemmisi”, una bevanda originata dalla fermentazione di latte di giumenta.

In epoca moderna, il Kefir e i ceppi batterici che lo compongono sono stati oggetto di studio all’inizio del Novecento da parte del Premio Nobel per la medicina Eli Metchnikoff, convinto che questa bevanda avesse il merito di contribuire alla particolare longevità delle popolazioni caucasiche.

Ecco allora tanti buoni motivi per non farlo mai mancare nella nostra dieta. Il Kefir è una bevanda naturale molto simile allo yogurt, ma con più alto contenuto di probiotici, è un’ottima fonte di calcio, biotina, vitamina K2 (essenziale per ritardare lo sviluppo dell’osteoporosi), B12 (cobalamina), B1 (tiamina) e K, tutte vitamine che regolano il sistema nervoso e il sistema renale.

Assunto regolarmente, il Kefir sgonfia la pancia, riequilibra la flora batterica intestinale, quindi regolarizza l’intestino irritabile e stimola quello pigro. Quando l’intestino è in equilibrio, migliorano anche le difese immunitarie dell’organismo: ti senti più forte, leggera ed energica. Il buon funzionamento dell’intestino migliora anche la qualità della pelle e dei capelli.

I benefici che se ne possono trarre sono dunque molteplici, al punto che il Kefir è consigliato a donne incinte, grazie all’alta percentuale di Vitamina B9 (acido folico) contenuta, preziosissima per il feto.

Il Kefir tiene a bada la nostra fame, inducendo un senso di sazietà che ci impedisce quei pericolosissimi fuori pasto che possono attentare alla nostra linea. Inoltre, è ricco di amminoacidi, come il triptofano che agisce sul sistema nervoso, contribuendo a calmare gli stati di iperattività e di insonnia. Il Kefir è anche un valido aiuto per facilitare la digestione, limitare il reflusso gastroesofageo e per controllare la quantità di colesterolo “cattivo” nel sangue.

Tuttavia, se ne possono consumare al massimo 120 g al giorno, sia al naturale sia come ingrediente segreto per le proprie ricette. Quando lo si consuma per la prima volta è bene cominciare a piccole dosi e vedere l’effetto che ha sul fisico, controllando che non si verifichino effetti indesiderati: si comincia con un paio di cucchiai al giorno per arrivare fino a mezzo bicchiere. Chi ha intolleranze al lattosio può scegliere il Kefir preparato a partire dall’acqua: questa varietà ha le stesse proprietà del latte Kefir, ma è priva di lattosio ed è adatta anche ai vegani.

Il Kefir non è adatto a chi è intollerante ai lieviti e a persone con sistema immunitario debole, come i pazienti oncologici (visto che il Kefir contiene batteri e lieviti che crescono attivamente, si teme che potrebbero favorire lo sviluppo d’infezioni). Tra le controindicazioni c’è quella che potrebbe causare crampi e stitichezza. La dose appropriata di Kefir dipende comunque da diversi fattori come l’età o lo stato di salute. Il consiglio, quindi, è quello di confrontarsi con il medico curante prima di apportare qualsiasi cambiamento alla propria alimentazione.

Possiamo comprare il latte di Kefir al banco del fresco oppure produrlo in casa. Come si prepara il Kefir? Unite i granuli al latte (un cucchiaio per un bicchiere di latte intero, scremato o parzialmente scremato) e lasciate fermentare per 24 ore a temperatura ambiente, mescolando di tanto in tanto.

Qualche accorgimento: utilizzate un contenitore in vetro, ma non tappatelo (la fermentazione produce gas). Quando il Kefir è pronto, potete consumarlo subito, filtrandolo con un colino per separare i granuli dal latte addensato. Il Kefir fatto in casa si conserva per qualche giorno in frigorifero, ma attenzione, perché il processo di fermentazione non si arresta e rende il sapore via via più acido. I granuli possono essere rimessi a bagno nel latte per far ricominciare il processo di fermentazione dall’inizio. Il Kefir può essere consumato puro, oppure aggiungendo miele, caffè, cioccolato liquido o in scaglie, frutta e cereali.

È importante sapere che i granuli di Kefir ad ogni fermentazione aumentano di numero e quindi di volume. Perciò una parte di essi, se intendete riutilizzare sempre la stessa quantità di latte, dovrà essere per forza eliminata. Da sempre l’unico modo per ottenere i granuli di Kefir è chiederli a chi già ne produce in surplus.

Non vi resta che provare, il Kefir è un vero toccasana!