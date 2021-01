Volley maschile A2: BAM Acqua S.Bernardo Cuneo cade contro Bergamo, prima sconfitta al Pala UBI Banca

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-non riesce ad arrestare la corsa dell'Agnelli Tipiesse Bergamo, alla decima vittoria su dieci partita disputate. La squadra di Serniotti cade per la prima volta al Pala UBI Banca ed interrompe la sua serie positiva a sei vittorie consecutive. Combattuto il primo set, terminato 27-25 per gli ospiti, capaci poi di prendere la partita in mano fino allo 0-3 finale.

Serniotti parte con Pistolesi in regia, Wagner opposto, Sighinofli e Codarin centrali, Preti e Galaverna schiacciatori, Catania libero. Graziosi risponde con Finoli al palleggio, Santangelo opposto, Milesi e Cargioli al centro, Pierotti e Terpin schiacciatori, D'Amico libero.

Inizio complicato per Cuneo, in difficoltà contro il muro avversario (4-9). Sighinolfi e soprattutto Wagner danno sostanza alla reazione, fino alla rimonta: 14-14. Pistolesi mura Pierotti, padroni di casa per la prima volta avanti (15-14). Il momento è proficuo, doppio ace di Preti per il 18-15. Ma Bergamo non sta a guardare e ricuce, 20-20. Partita intensa, la parità persiste (24-24). Chiude il set Terpin, 25-27.

Secondo parziale ancora in salita, con grandi meriti degli ospiti: 7-12. Wagner va in confusione e con lui l'intera squadra: Bergamo ne approfitta, trascinata da Pierotti e Santangelo: 17-9. Terpin passa sempre, 19-10. Set a senso unico, che termina 14-25.

La BAM Acqua S.Bernardo rientra in campo con la giusta rabbia, 10-8. Pierotti, a muro, sigla il punto del 12-12. Bergamo ha grande continuità, con Terpin assoluto protagonista, 19-15. La squadra di Graziosi non molla niente e si impone 25-20: 0-3 al Pala UBI Banca nella prima dell'anno.