Anziana di Cuneo ha problemi di deambulazione e il medico va a casa per farle il vaccino antinfluenzale

La Sanità Nazionale è sovente oggetto di critiche, alcune cose non girano nel verso giusto. In questo periodo di pandemia, negli ospedali, sono emerse la figure dei dottori e infermieri che a livello personale, con estrema coscienza, si sono posti in prima fila.

Restando in campo medico, voglio rivolgere la mia attenzione ai “medici di famiglia” e personalmente al mio “medico curante” che mi ha lasciato stupefatto. Si tratta del dottor Roberto Nacca di Cuneo.

Io e mia moglie siamo ultraottantacinquenni e volevamo fare il vaccino antinfluenzale. Sapevamo, però, che scarseggiavano.

Resto pertanto colpito quando, a metà dicembre, dal mio dottore ricevo la telefonata che fissa, in studio, l’appuntamento per la vaccinazione.

Lo scrivente, nonostante i problemi di deambulazione, riesce a recarsi nello studio medico e a vaccinarsi, ma la moglie, momentaneamente indisposta, non è in grado di vaccinarsi.

Passata l’indisposizione contatto lo studio, ma il vaccino è esaurito e restiamo in attesa.

Negli ultimi giorni dell’anno, verso mezzogiorno sentiamo il campanello della porta. E' il nostro medico che, a conoscenza dei nostri problemi di deambulazione, è venuto a casa per fare il vaccino alla moglie.

Stupefacente una simile coscienza e dedizione professionale; una simile attenzione e cortesia. Quanto avvenuto certifica che la categoria dei “medici di famiglia”, nella loro maggioranza, con sacrificio ed iniziativa personale, riescono in parte a supplire alle mancanze del Sistema sanitario nazionale.

Lorenzo Garro