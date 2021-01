Italia Viva: "Fondi Ue vanno spesi in modo oculato, impensabile affidare le scelte a task force di nominati"

Riceviamo e pubblichiamo.



Egregio direttore,

come ha chiaramente affermato nel suo recente discorso in Senato Matteo Renzi, non si può pensare che un'anonima task force di nominati - non è chiaro neppure con quali referenze e competenze - gestisca i Recovery Found europei come voleva il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.



Si tratta di un fiume di denaro messo a disposizione dall'Europa – da alcuni membri del Governo un tempo tanto vituperata - per fronteggiare la crisi economica e l'emergenza sanitaria dei singoli Stati membri.

È certamente giusto che questi soldi siano spesi bene, in modo attento e oculato, ma non si può prescindere dalla politica, il cui compito è - o dovrebbe essere - amministrare lo Stato per il bene di cittadini.



L'esecutivo che gestirà questi soldi dovrà considerare tanti fattori e, fra questi, le richieste dei singoli territori: anche nella nostra provincia ci sono opere importanti che attendono da decenni e che sinora sono state soltanto promesse.

Ovviamente queste richieste andranno valutate, per evitare che la politica con la "p" minuscola sperperi poi i fondi.



Quindi niente soldi a pioggia per clientele e spot, anche locali, ma, insieme, attenta considerazione delle richieste che la buona politica ha il compito - o meglio il dovere - di rappresentare.



Infine: fondamentali saranno controlli adeguati sulla gestione delle risorse.



Non possiamo permetterci di delegare ad altri questi tre compiti in un momento cruciale per il Paese, per noi tutti, per i nostri figli.



Questo è quello che chiede, da un mese, Italia Viva e che, negli ultimi giorni, sta raccogliendo adesioni anche da appartenenti ad altre forze politiche, sinora troppo silenti.



Marta Giovannini e Francesco Hellmann,

coordinatori provinciali

Italia Viva per la provincia di Cuneo