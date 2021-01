A Fossano la Costitiuzione italiana arriva nelle case dei nuovi maggiorenni

Si sta ultimando la consegna della consegna a domicilio della Costituzione Italiana ai ragazzi fossanesi che hanno compiuto diciotto anni nel 2020.

"E’ un gesto simbolico che ha l’obiettivo di tramandare di generazione in generazione i principi fondamentali che sono alla base della nostra democrazia - spiegano il sindaco Dario Tallone e l'assessore Ivana Tolardo - Quest'anno non è stato possibile organizzare la consueta cerimonia della consegna a causa dell'emergenza sanitaria ma desideriamo augurare a tutti i nostri neo maggiorenni un buon inizio di una fase della vita dove i valori espressi dalla Costituzione Italiana e che questi siano un riferimento ideale per una piena consapevolezza sociale, civile e politica".

La speranza è quella di poter nuovamente organizzare la consegna “in presenza” per i giovani che compiranno 18 anni nel 2021.