A Limone Piemonte la quinta stella per il Relais Fiocco di Neve, il direttore: "Restiamo un piccolo albergo di montagna, che offre la bellezza del territorio che ci ospita"

Il Relais Fiocco di Neve di Limone Piemonte ha ottenuto la quinta stella, diventando così il primo Hotel 5 stelle Lusso nella storia turistica della località. Si trova in via Roma 2 e ha solo 14 stanze. Quasi un unicum nel panorama dei cinque stelle lusso.

Perché, come spiega il direttore della struttura Giovanni Mingolla, "il nostro resta un piccolo hotel di montagna, rispettandone tutte le caratteristiche strutturali e soprattutto di atmosfera".

"Abbiamo iniziato a lavorare per questo traguardo ad inizio 2020, implementando qualche formalità e l'offerta per la clientela. Siamo pronti ad accogliere ospiti con aspettative importanti, una clientela internazionale", aggiunge.

La notizia arriva in un periodo complicato per tutto il comparto turistico-ricettivo, in una stagione praticamente morta. "Abbiamo pochi ospiti, non si può sciare, ma questo ci ha permesso di pensare a nuove proposte emozionali, come le gite in motoslitta o, da circa una settimana, le corse con i cani da slitta. Stiamo sperimentando e pensando a nuove esperienze da proporre agli ospiti, puntando su un concetto fondamentale: il territorio e la sua unicità. Chi viene da noi deve sapere che ciò che noi gli possiamo offire non potrà trovarlo in altri posti. E' un concetto fondamentale: scoprire e vivere qualcosa di unico".

Certo, il periodo è tra i più comlicati che si ricordino, ma resta comunque un segnale importante per Limone Piemonte, così pesantemente colpita nel 2020.

"Vogliamo sottolineare che questo prestigioso traguardo è anche merito della bellezza intrinseca dei luoghi in cui Limone Piemonte è immersa, luoghi che così tanto affascinano i nostri ospiti. Un plauso particolare alla Autorità Comunali e di Ordine Pubblico che anche nel frangente più triste della grave alluvione autunnale hanno saputo dare prova di grande senso civico ed efficienza per permetterci di essere nuovamente operativi in tempi sorprendentemente celeri".