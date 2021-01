Accumuli di 20 cm in pianura e di 90 sulle Alpi. Pericolo valanghe Forte su Marittime e Liguri

Sui settori alpini del Piemonte nelle ultime 72 ore sono caduti a 2000m di quota circa 40-55cm sulle Alpi Lepontine, 50-80cm con punte di 90cm su Alpi Pennine e Graie, 30-50cm con punte di 65cm sulle Alpi Cozie, 40-60cm su Alpi Marittime e Liguri.

La quota neve è stata relativamente bassa, dapprima fino a quote di pianura con qualche cm di neve fino a 200-300m circa per poi salire fino a 500-700m dal pomeriggio di sabato. Apporti di 10-20cm sulle pianure del cuneese e 30-40cm sullezone dell'Appennino oltre i 600-800m.

In tutti i settori alpini si registrano valanghe spontanee di medie e grandi dimensioni, localmente di dimensioni molto grandi soprattutto sulle Alpi Pennine.

Nei settori più interessati dalle nevicate permane la possibilità di eventi valanghivi che potrebbero raggiungere le zone i fondovalle e causare l'interruzione della viabilità. Le escursioni in ambiente innevato sono fortemente limitate ed è richiesta una grande capacità di valutazione del pericolo valanghe per la diffusa presenza di nuovi lastroni soffici anche di spessore considerevole già nelle zone in prossimità del limite del bosco e nelle radure.

Il grado di pericolo resta 4-Forte sulle Marittime e sulle Liguri. La possibilità di provocare il distacco di valanghe al passaggio dello sciatore rimane significativa in tutti i settori, sui pendii ripidi a tutte le esposizioni alle quote oltre il limite del bosco. L'attività in ambiente innevato rimane condizionata oltre che dall'instabilità spontanea del manto nevoso anche dalla possibilità di innescare con debole sovraccarico valanghe a lastroni per distacco di nuovi accumuli, di maggior spessore nelle zone nuovamente coinvolte dalle precipitazioni.

Per quanto riguarda la viabilità, resta chiusa la SS 21 del colle della Maddalena tra Argentera e il Confine di Stato e viene segnalata neve sulla Torino-Savona, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra Fossano e il bivio con la A/10.

Regolare la circolazione ferroviaria.