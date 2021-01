Alba, oggi in Cristo Re i funerali dell’architetto Sergio Eusebio

Si terranno nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 gennaio, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Cristo Re, i funerali dell’architetto Sergio Eusebio.

Settantotto anni, spentosi a causa di un malore nel giorno di Capodanno, Eusebio fu figura molto conosciuta in città per il suo lavoro da professionista come anche per i lunghi anni di impegno in qualità di docente presso l’Istituto Tecnico "Einaudi" di Alba.

Nel marzo scorso aveva perso la moglie Andreanna, personaggio altrettanto conosciuto e stimato nella capitale delle Langhe per il suo impegno all’interno di diverse associazioni e realtà del sociale cittadino, dal comitato di gemellaggio Alba-Arlon al gruppo albese del Fondo Ambiente Italiano, dall’Università della Terza Età alla comunità Laudato Si’.

Ad accompagnarlo nell’ultimo viaggio saranno i figli Isabella, Claudio e Paola, il genero Walter e i nipoti Alessandro e Federica.

Dopo le esequie la salma proseguirà diretta all’ara crematoria di Bra.