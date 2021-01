Alba perde una casetta dell’acqua: chiuso dal primo lockdown, non riaprirà l’impianto di Piana Biglini

Aperta nel maggio 2014, mai formalmente inaugurata, chiusa dal Comune a fine marzo per l’emergenza sanitaria e mai riaperta dalla società proprietaria, che ora, scaduto da mesi il contratto di concessione che la lega al Municipio, si è decisa a chiudere l’impianto e a spostarlo a Cuneo, dove la casetta dell’acqua albese – la quinta di sette installate nell’ultimo decennio – diventerà la settima attiva nel capoluogo di provincia.



Questo il destino della casetta per l’erogazione dell’acqua di frazione Piana Biglini ad Alba. A decidersi in questa direzione Pier Giordana, titolare della H2O di Cuneo, una delle quattro realtà che anni addietro avevano risposto agli appelli della capitale delle Langhe per la posa e gestione dei vari impianti di erogazione dell’"acqua del sindaco" poi attivati sul suo territorio (le altre sono in corso Langhe, corso Piave, nella zona di piazza Prunotto, a Mussotto e in viale Masera).



Giordano non nasconde la propria amarezza per una scelta cui si dice costretto: "Quello delle casette dell’acqua è un business sul quale anni addietro molte realtà anche non specializzate si erano fiondate con l’idea di poter realizzare buoni utili. In realtà, per poterlo fare, servirebbero prezzi al litro doppi rispetto a quelli generalmente praticati nella nostra provincia, dove molti sindaci le hanno volute aprire per farsi belli con un’iniziativa di impronta ecologica, che spesso tale non è, visto che, per rimanere al caso di Alba, a gestirne le sette casette albese sono quattro diversi gestori, con altrettanti furgoni che viaggiano in città per la loro manutenzione. Negli anni ci siamo così trovati a rilevare moltissimi impianti installati da società che, capita l’antifona, intendevano abbandonarli e che rischiavano di 'sporcare’ questo tipo di attività, cui aziende come la nostra guardano soprattutto come mezzo di promozione per i mercati del privato domestico e della ristorazione. Così abbiamo deciso di dirottare verso questo impegno i nostri investimenti pubblicitari utilizzando le risorse che prima stanziavamo per alcune sponsorizzazioni a coprire gli sbilanci di alcuni degli impianti che via via abbiamo accettato di gestire".



Per Giordano il caso di Alba è però peculiare. "Di certo siamo partiti col piede sbagliato. Come detto, gestiamo impianti pubblici più per un ritorno di immagine che per un vantaggio economico diretto, e anche per evitare che realtà che operano in altri ambiti possano danneggiare il settore con atteggiamenti poco professionali, visto che se non fai una corretta manutenzione gli impianti rischiano di venire chiusi per ragioni sanitarie. Nell’unico impianto che ci è stato possibile installare ad Alba il Comune non ha mai acconsentito a organizzare una minima inaugurazione, né con l’Amministrazione Marello, né una volta che si è insediata quella attuale. Cosa che invece era stata fatta credo in tutti gli altri casi. E Alba è stata forse l’unica realtà della provincia che durante l’emergenza Covid ha deciso di chiudere le sue casette, mentre tutte le altre Amministrazioni con cui abbiamo a che fare hanno preso valutazioni opposte, considerando che fosse più sicuro consentire agli utenti di prelevare la propria acqua qui, piuttosto che essere costrette a fare un giro in più al supermercato. Ebbene, siamo stati fermati il 24 marzo e ci è stato consentito di riaprire solamente il 23 maggio. Ma all’inizio di quello stesso mese il nostro contratto era giunto in scadenza, per cui abbiamo iniziato a cercare un contatto in vista del rinnovo, chiedendo al Comune che si facesse carico di coprire parte della perdita di un impianto che, per la sua collocazione, è già meno fortunato di altri".



"Il primo incontro – prosegue Giordano – ci è stato concesso a fine luglio. L’11 agosto, sulla base delle indicazioni che ci erano state date in quell’occasione, abbiamo mandato la nostra offerta per il rinnovo, con tre possibili opzioni. Abbiamo proposto che il Comune acquisisse in proprietà la casetta, oppure che la noleggiasse, o che, ancora, ci concedesse un contributo che ripagasse la perdita subita per la chiusura e di andare almeno in pari nella sua gestione, considerato che, per reggersi in piedi, un impianto di questo tipo deve erogare almeno 800-1.000 litri di acqua al giorno, mentre Piana Biglini ne fa 200-300. Intanto sono passati i mesi e soltanto a inizio dicembre abbiamo avuto un riscontro, senza peraltro la disponibilità a formalizzare un accordo in una di quelle direzioni".



Da qui la scelta del gestore. "A malincuore abbiamo quindi deciso di non procedere oltre. In gennaio smonteremo la nostra casetta e la rimonteremo in piazza dello sferisterio a Cuneo. Quella che era la settima casetta di Alba diventerà la settima del capoluogo".