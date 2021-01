Cinquantamila metri di giardini curativi attorno e dentro il "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno

L’anno appena iniziato vedrà metter radici all’ambizioso progetto che la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra ha avviato per arricchire di un significativo tassello l’opera di allestimento della struttura inaugurata lo scorso 20 luglio a Verduno.



L’iniziativa è quella che la stessa onlus ha annunciato nel corso della cerimonia tenuta in estate per l’intitolazione del nosocomio a Michele e Pietro Ferrero. Un proposito, illustrato col motto "L’Ospedale nella Natura, la Natura nell’Ospedale", che la famiglia industriale albese ha immediatamente sposato, formalizzando la propria volontà di continuare a sostenere la causa di una struttura di eccellenza a servizio di questo territorio, dopo averlo fatto negli anni scorsi con una donazione dei 5 milioni di euro poi utilizzati per allestire le camere operatorie.



Presupposto dell’iniziativa, come spiega il direttore della Fondazione Luciano Scalise, è "la consapevolezza di quanto la natura sia importante per stare bene, come possa aiutare il percorso di guarigione dei pazienti e migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti. E' comprovato scientificamente che il contatto col 'verde' assicura benessere alle persone. Umberto Veronesi e Renzo Piano, nel loro 'decalogo sull’ospedale moderno” redatto per conto del Ministero della Sanità, indicarono il parco come un elemento imprescindibile per un nosocomio altamente curativo. Per questo abbiamo deciso di impegnarci a realizzare un parco dentro e intorno all’ospedale, con 'healing gardens' la cui finalità, oltre che estetica, sarà quella di contribuire alla salute e al benessere delle persone che vivono questo spazio di cura".



L’idea è quella di utilizzare una parte dei quasi 15 ettari di terreno che circondano il grande edificio per realizzare 50.000 metri quadrati di giardini curativi attorno e dentro all’ospedale. Per metterla in pratica, la Fondazione Ospedale si è affidata a due nomi di chiara fama, i professori Giulio Senes e Natalia Fumagalli, dell’Università degli Studi di Milano, tra i massimi esperti di giardini curativi in Italia.



Dodici i diversi spazi già individuati dopo la prima mappatura del sito. Si va dal viale di ingresso dell’ospedale a un prato paesaggistico con alberi esemplari, dalla sistemazione del parcheggio sul lato Santa Vittoria a quella dell’ingresso sul lato Verduno e del boulevard esterno. Poi otto specifici giardini, per i reparti di Psichiatria, Oncologia, Radioterapia, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Gastroenterologia e Cardiologia, oltre al "Giardino degli Abbracci", da realizzarsi presso le camere mortuarie.



Nelle scorse settimane è iniziato il percorso di "progettazione partecipata" delle aree verdi e degli spazi interni, con sopralluoghi e incontri che i due esperti e il loro staff hanno avviato coi responsabili e gli operatori dei diversi reparti interessati, così da raccogliere le loro proposte. Specifici incontri hanno già coinvolto la Psichiatria, l’Oncologia e la Radioterapia, e nel mese di gennaio si proseguirà con la Pediatria, la Neuropsichiatria Infantile, la Ginecologia, la Gastroenterologia e la Cardiologia.



"L’intenzione – prosegue Scalise – è di impiegare per il progetto tutti gli spazi dell’ospedale che si prestano a ospitare aree verdi o, comunque, arredi floreali. Corti, terrazzi, portici, cavedi e aiuole andranno a collegarsi con gli spazi esterni, creando un grande parco ispirato ai più celebri 'giardini curativi' del mondo. In sostanza, vogliamo che questa natura entri' nell’ospedale".



Per farlo servirà tempo, "ma faremo crescere il progetto con determinazione" conclude il direttore della onlus, secondo il quale il progetto potrebbe essere arricchito mediante "il collegamento del futuro parco con la pista ciclabile, oggi da riprogettare, che partendo da Alba costeggerà il fiume Tanaro".



Un’idea certamente suggestiva, come di indubbio fascino è la proposta cara al presidente della Fondazione, Bruno Ceretto: la realizzazione di un vigneto sul modello di quello presente a Beaune, in Borgogna, dove da 160 anni l’ospedale pubblico locale si autofinanzia promuovendo un’asta di vini legati a vigneti pregiati che, nel tempo, l’ospedale ha ricevuto in dono dai produttori della zona.