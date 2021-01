Cuneo: addio a Lucia Renaudo, mamma di Sergio Zucco, poliziotto morto tragicamente a 26 anni

Collaboratrice familiare per oltre quaranta anni, insieme al marito Antonio, aveva vissuto il grande dolore della perdita di un figlio, nel 1979, quando Sergio - poliziotto della questura di Cuneo - gravemente ferito in un conflitto a fuoco durante un servizio antirapina alle poste di Moiola - era poi deceduto qualche giorno dopo, per le gravi ferite riportate. Sergio aveva appena 26 anni, una giovane moglie e una bimba nata da poco.