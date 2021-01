Fondazione CRC, cinque conversazioni sull'arte contemporanea

Sono cinque, gli incontri con relatori d’eccezione dedicati all’arte contemporanea organizzati dalla Fondazione CRC nel mese di gennaio: dal 13 di questo mese, per cinque mercoledì consecutivi avranno luogo le conversazioni webinar durante le quali verranno affrontati temi che spaziano dal ruolo degli artisti e di chi promuove arte e cultura nella società contemporanea ad approfondimenti sul tema della luce nell’arte e nella filosofia.

Il programma prende spunto dalle nuove mostre E luce fu. Giacomo Balla, Lucio Fontana, Olafur Eliasson, Renato Leotta e William Kentridge. Respirare, allestite rispettivamente a Cuneo e Alba. Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e Feliz comunicazione; i link per accedere saranno pubblicati sul sito di Fondazione CRC. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.fondazionecrc.it oppure telefonare allo 0171.452711.

“Con l’inizio del nuovo anno e in attesa di poter riaprire le mostre quando le condizioni lo permetteranno - dichiara il presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta -, il ricco programma di attività online, promosso grazie alla collaborazione del Castello di Rivoli, propone incontri con artisti internazionali e occasioni di approfondimento e divulgazione culturale a partire dalle opere in mostra a Cuneo e Alba”.

Si partirà mercoledì 13 gennaio alle ore 16.30 con Olafur Eliasson, uno dei più famosi artisti contemporanei e autore dell’opera The sun has no money, esposta nella mostra E luce fu allestita nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo. L’artista dialogherà con Marcella Beccaria, capo-ccuratore e curatore delle collezioni del Castello di Rivoli, nonché co-curatore della mostra. L’incontro tratterà il tema dell’impegno sociale di un artista contemporaneo e dell’importanza di veicolare con il proprio lavoro concetti legati al rapporto degli esseri umani con la natura. In preparazione della conferenza con l’artista, Feliz comunicazione proporrà tre webinar rivolti a studenti delle scuole secondarie superiori: gli incontri, tenuti in diretta online da Francesca Di Paolo, si terranno nelle mattinate dell’11, 12 e 13 gennaio. Ogni appuntamento sarà riservato a un massimo di due classi: la partecipazione è gratuita ed è necessario prenotarsi scrivendo a mostraelucefu@gmail.com.

I webinar per scuole proseguiranno poi nel mese di febbraio, con incontri dedicati a Giacomo Balla, a Lucio Fontana e a come gli artisti hanno trattato il tema della luce dal divisionismo a oggi.

Mercoledì 20 gennaio alle ore 16.30 l’artista Renato Leotta dialogherà con Marianna Vecellio, curatore del Castello di Rivoli. Durante la conversazione saranno approfonditi i temi legati all’opera in mostra Sole, nella quale fari di automobili dismesse illuminano specifici dettagli dell’architettura e delle antiche decorazioni del Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo.

Mercoledì 27 gennaio alle ore 16.30 Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea racconterà la mostra allestita nella Chiesa di San Domenico ad Alba William Kentridge. Respirare. Seguirà un intervento di Andrea Viliani, responsabile e curatore del Centro di Ricerca Castello di Rivoli CRRI, che approfondirà le tematiche espresse dall’artista sudafricano attingendo ai materiali dell’esposizione documentaria Dallo studio di William Kentridge, attualmente allestita presso il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.

Mercoledì 3 febbraio alle ore 18 Silvano Petrosino, professore ordinario di Filosofia teoretica del Dipartimento di Scienze della comunicazione e dello spettacolo all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, proporrà una conferenza su luce e arte che prenderà le mosse da Piccola metafisica della luce, libro che il docente ha pubblicato per Jaca Book nel 2004 e che è attualmente in ristampa.

Mercoledì 10 febbraio alle ore 18, infine, si terrà una tavola rotonda sul tema Il Gallerista del futuro volta ad approfondire il modo contemporaneo di fare arte e i circuiti di mercato alternativi: dall’autopromozione degli artisti, agli scambi internazionali, alle residenze artistiche, all’impegno e il dialogo diretto con la società. Parteciperanno i fondatori di Cripta 747, associazione artistica no profit della quale fa parte anche Renato Leotta, e il pittore Daniele Galliano.