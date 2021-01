Frabosa Sottana riattiva le richieste per i "pacchi alimentari" a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid

Il Comune di Frabosa Sottana, prima di Natale, ha riattivato la possibilità di richiedere il pacchetto per l'emergenza alimentare per chi, causa Covid 19, fosse in stato di indigenza.

L'amministrazione comunale, consapevole della grave situazione di difficoltà in cui si trova il settore del turismo locale, duramente colpito dall'emergenza sanitaria, ha ampliato i criteri per la concessione del sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà, aggiungendo anche il "comparto neve", ossia tutti quei lavoratori stagionali, ma residenti che, a causa del blocco della stagione invernale, non hanno potuto svolgere normalmente il loro lavoro. La scelta dell'amministrazione è quella di continuare con i 'pacchi alimentari' anziché promuovere i buoni spesa.

"Tale volontà, probabilmente unica in tutto il monregalese, è dettata dall'esperienza favorevole della prima 'emergenza alimentare' e dalle nostre esigenze come amministratori locali" - sottolinea il sindaco, Adriano Bertolino -"In primo luogo, a fronte della forte crisi che sta colpendo tutti, era volontà condivisa andare a collaborare con i nostri esercizi commerciali presenti in tutto il territorio, in seconda battuta poter evitare sprechi negli acquisti: prediligendo quelle che sono le reali necessità alimentari di ciascun richiedente ed eliminando totalmente gli acquisti di beni non di prima necessità. E, non meno importante, dare un segnale di attenzione e vicinanza ai nostri concittadini".

Indipendentemente dal regolamento per poter accedere al pacco alimentare, il sistema di gestione delle domande è estremamente riservato ed è portato avanti grazie al volontariato di alcuni amministratori comunali e delle associazioni presenti sul territorio, in particolare l'amministrazione ringrazia l'associazione San Vincenzo di Frabosa Sottana per la creazione e assemblaggio dei pacchi, l'associazione Turistica Infopoint Mondolè per la gestione e coordinamento degli acquisti e la Protezione civile per la consegna della spesa. Tutte le informazioni e i requisiti per accedere alla consegna dei "pacchi alimentari" e la relativa domanda sono consultabili sulla pagina del comune.