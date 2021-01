“Grazie Clemente”: l’ultimo saluto dei dipendenti Bus Company all'illuminato imprenditore del trasporto pubblico

“Grazie Clemente” con questa scritta, dallo stabilimento Bus Company di Villafranca Piemonte, sono partiti i pullman per dare l’ultimo saluto al colosso del trasporto pubblico, Clemente Galleano.



I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Moretta, paese natale dell’”uomo dei bus”, venuto a mancare il 1° gennaio 2021 a 73 anni dopo aver combattuto per settimane contro il Covid.



Galleano aveva fondato all'inizio degli anni '70 la Seag a Villafranca Piemonte e, nel 2001, aveva acquisito la Ati Trasporti Interurbani Spa di Saluzzo: con la successiva fusione, alcuni anni dopo, aveva dato vita al colosso Bus Company.



Presidente, oltre che di Bus Company, anche del consorzio Granda Bus, che raggruppa quindici aziende di trasporto pubblico locale in provincia di Cuneo, Galleano è stato salutato da amici, parenti, autorità e dai dipendenti che lo hanno ricordato con affetto: “C’erano molte frasi di cordoglio, ma non ci sembravano abbastanza. Uomo concreto, intelligente determinato, con quella simpatia non comune. Ci ha resi orgogliosi di collaborare ai suoi progetti, condividere i suoi sogni, sapeva farsi voler bene. Sempre impegnato e grintoso, sempre sul pezzo. Sovente non riuscivamo a stargli dietro. Non si risparmiava mai, ha dato tutto se stesso a questo consorzio, ha fatto crescere Grandabus e Bus Company. Ha sempre dato il buon esempio. Nonostante gli impegni non c’era giorno in cui non passasse a salutare tutti. Si è guadagnato la stima e il rispetto di noi dipendenti. Tutto ciò che siamo lo dobbiamo a lei, ci mancherà davvero molto. Buon viaggio, signor presidente”.



“Caro Clemente, sei stato un imprenditore di talento e di grande umanità. Signor Clemente, come ti chiamavamo in azienda, ci ascoltavi sempre prima di parlare, quando entravi in officina e apprendevi gli interventi dai meccanici. Da vero imprenditore illuminato hai lasciato l’azienda a Enrico, riconoscendogli capacità di saperla gestire al meglio. Lavoreremo come ci hai insegnato”.

Clemente Galleano riposerà nel cimitero di Cavallerleone.