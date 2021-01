Il "Museo della Montagna e della sua gente" di Frabosa Sottana candidato per diventare ecomuseo

Il "Museo della Montagna e della sua gente", nel comune di Frabosa Sottana, punta a crescere diventando 'ecomuseo'. Il comune, tramite delibera di giunta del 28 di dicembre 2020, ha presentato la proposta all'attenzione della Regione Piemonte, con l'intenzione di conservare e valorizzare quelli che sono i beni materiali ed immateriali presenti sul territorio, tutelando il patrimonio storico, culturale, linguistico, alimentare e geomorfologico. "Come si evince dalla recentissima legge regionale 13/18 entrare a fare parte del circuito virtuoso degli ecomusei, non è solo un fatto legato ad un luogo specifico (come nella precedente normativa), ma è una valorizzazione di tutto il suo territorio e che evidenzia nella propria circoscrizione tutti punti culturali, di interesse generale e utilità sociale orientati a uno sviluppo locale sostenibile e volto a recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, materiale e immateriale di una comunità" - spiegano dall'amministrazione.

Per queste ragioni il sindaco in sinergia con tutta l'amministrazione ha inoltrato la richiesta di rendere il "Museo della Montagna e della sua gente", inaugurato nel 2005, in località Miroglio, un ecomuseo, riconosciuto a livello regionale.

La proposta di candidatura ha come portavoce l'assessore Erica Basso, che ha notato come negli anni il lavoro svolto di conservazione e valorizzazione legato alla propria terra, abbia assunto un ruolo fondamentale, quale radice di una cultura che sempre più spesso ha bisogno di essere tramandata, proprio perché fondata su un patrimonio che promuove al suo interno valori indissolubili e imprescindibili nel tempo. "Il nostro comune è custode di un patrimonio materiale e immateriale a cui è necessario dare la giusta attenzione" - commenta l'assessore Erica Basso - "Quello che abbiamo intrapreso è sicuramente un processo lungo e non privo di insidie, ma sono certa ne valga la pena, sin dal primo momento. Siamo da poco anche stati insigniti come sottoscrittori della Carta etica della Montagna, dunque è altrettanto giusto riconoscere tutte le peculiarità del nostro Comune e promuoverlo al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo riscontrato sin da subito la differenza della legge regionale precedente sugli Ecomusei: la 13/18 valorizza molto di più il paese e il paesaggio, coinvolge la popolazione tutta, rendendola parte attiva e consapevole delle proprie origini, e non si limita solo ad un patrimonio statico e basato sui ricordi, ma sceglie di mantenere viva l'attenzione dando voce a tutte le peculiarità che un comune possa avere. Non resta dunque che attendere la prima commissione e sperare che la candidatura soddisfi tutte quelle che sono le nuove normative di legge".