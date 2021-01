Nel ricordo di Gabriele, una donazione alla Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Cuneo

Aveva 17 anni Gabriele: sguardo giovane, adulto nello stesso tempo. Legami ed intimi sogni. La sua camera dipinta di blu, quella moto per partire alla scoperta della natura e di altri bellissimi colori. Per lui l’informatica e l’inglese non erano soltanto grandi passioni, ma la sua propensione al non immediato ed alla scoperta, attenta cura che esprimeva anche poi nei rapporti umani. Così il volerci essere, così quel voler aiutare.

5 anni fa come oggi, il 4 gennaio 2016, a seguito di un incidente e di un difficile periodo ospedaliero, Gabriele purtroppo è morto. Viva, che di lui sia la memoria, preziosa e propositiva come era lui. Così, da parte di Barbara e Tiziano, i genitori, ammirevoli iniziative e pensieri condivisi su “tizianoebarby”, la loro pagina instagram. Così, per questo triste anniversario, non soltanto il consueto regalo, per la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo, dei fiocchi nascita realizzati a mano, ma anche una donazione a sostegno dell’associazione cuneese “Voglia di crescere ONLUS”. Essa sostiene concretamente il reparto ospedaliero dove ogni giorno piccole vite non vogliono arrendersi, dove la fragilità è forza allo stesso tempo.

Sono due, infatti, le attività principali che “Voglia di crescere ONLUS” porta avanti: prendersi cura dei bimbi durante il ricovero, acquistando macchinari di altissima tecnologia, e gestire la “Casa delle mamme”, una struttura vicino all’Ospedale per le mamme (un massimo di 5 per volta) che arrivano da lontano per poter dare loro la possibilità di essere vicine al bimbo nell’intera durata del ricovero.

A sostegno della vita. La donazione contribuirà al prezioso acquisto di un ecografo di ultima generazione. È un gesto nel suo ricordo, purtroppo, ma i genitori sanno anche che questo era veramente l’intento di loro figlio e ci tengono tanto: non sarebbe così corretto non pensare che sia proprio fatto da Gabriele!