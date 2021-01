Peveragno celebra i suoi trenta martiri in forma ridotta: "SiAMO Peveragno" chiede più partecipazione nel rispetto delle norme di sicurezza

Una cerimonia di commemorazione dei "XXX^ Martiri", quella in programma a Peveragno per domenica 10 gennaio, in forma estremamente ridotta e che non vedrà la presenza dei parenti delle vittime e dei ragazzi delle scuole, ma nemmeno delle autorità civili, militari e religiose, e che si comporrà della sola deposizione di una corona ai piedi della lapide.

E' questo il quadro che si prospetta per il 77° anniversario dell'eccidio di piazza Paschetta, evento storico accorso nel gennaio 1944 in cui l'esercito di occupazione nazista ha ucciso trenta peveragnesi per pura rappresaglia.

La forma "ridotta" della celebrazione non è piaciuta al gruppo di minoranza "SiAMO Peveragno", che ha realizzato una lettera - firmata da Adriano Renaudi, Ines Bosonetto, Pierangelo Mattalia e Peirone Pietro - inviandola a tutti i peveragnesi e sottolineando come la decisione sia stata presa senza alcuna comunicazione alla cittadinanza e nel corso del consiglio comunale di martedì 29 dicembre. I consiglieri comprendono la necessità di scongiurare gli assembramenti, ma la decisione - che loro attribuiscono al solo sindaco Paolo Renaudi - non è accettabile: "Il 10 gennaio 2021 cade di domenica. Non sappiamo ancora quali saranno le disposizioni del governo nazionale e regionale per la data e, se Peveragno non sarà in zona rossa, parteciperemo in presenza".

"La commemorazione dell’eccidio è molto sentita dagli abitanti di Peveragno. Varie associazioni culturali, storici locali, istituzioni provinciali e regionali hanno sempre mostrato grande interesse e partecipazione al ricordo di questo tragico momento della nostra storia, momento in cui i Peveragnesi seppero dare un esempio di grande dignità, forza morale, spirito democratico - si legge ancora nella lettera - . Facendo appello proprio a questi valori chiediamo al Sindaco di estendere la partecipazione, assicurando il rispetto delle misure di sicurezza, ai cittadini e ai rappresentanti di Associazioni e Amministrazioni comunali, Istituzioni, che possono essere ospitati sulla Piazza".

Una richiesta che prende le mosse dalla celebrazione della Messa del 24 dicembre a Madonna dei Boschi, sul piazzale del Santuario della Madonna del Borgato (occasione che ha visto riuniti anche diversi rappresentanti della giunta): "E' stato un momento commovente e socializzante, simbolo di una devozione ancora molto forte fra i Peveragnesi. Crediamo che la stessa partecipazione possa essere garantita in sicurezza per la data del 10 gennaio, ovviamente sempre in ottemperanza delle disposizioni vigenti".

La risposta dell'amministrazione comunale - conseguente anche al gran polverone mediatico alzatosi sulle pagine Facebook che interessano la cittadinanza locale - non si è fatta attendere ed è arrivata nella giornata di domenica 3 gennaio.

"Come per tutti gli altri anni del nostro periodo di amministrazione comunale, ci sarebbe piaciuto celebrare la ricorrenza e ricordare i nostri Trenta Martiri in modo degno, con la presenza di associazioni, autorità civili e militari, familiari delle vittime, e pubblico. Purtroppo quest'anno non possiamo celebrare la ricorrenza con le stesse modalità - si legge - . Ma non perché, come dice il gruppo di minoranza SiAmo Peveragno, “il sindaco ha deciso”. No, non possiamo perché è in vigore un D.P.C.M. del 3 dicembre, che dice espressamente all’articolo 1, lettera o, che “tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico”.