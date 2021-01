Verzuolo, la giunta approva il fondo imprese: via alle domande entro il 29 gennaio

Inoltre, fino al 30 dicembre era possibile presentare domanda per i buoni alimentari. Più di 100 quelle depositate; nei prossimi giorni saranno valutate e inizierà la consegna dei buoni. La misura sarà prorogata. Ai 37.000 euro versati dallo Stato, la Giunta ha aggiunto 10.000 euro, di competenza della cassa comunale.

Queste tre importanti decisioni da parte della Giunta, unita alla prevenzione del virus (ad oggi sono 291 i tamponi rapidi effettuati nella sede organizzata in piazza Martiri e nell’ala Nord Ovest del Municipio) dimostrano l’attenzione alla crisi che vivono i cittadini e le imprese e la concreta partecipazione con le risorse comunali quali contributo a superare la fase più critica. Infatti, la Giunta ha stanziato 4180 euro proprio per la postazione di tamponi rapidi a favore dei medici ed infermieri che vi operano. Un’iniziativa possibile grazie naturalmente al supporto dei medici ed infermieri stessi e dei volontari della Protezione Civile.

L’alta sensibilità ed attenzione alle difficoltà generate dal Covid non impediscono comunque alla Giunta di concentrarsi sugli investimenti fatti e quelli in cantiere volti a migliorare la bellezza del paese, la sicurezza, a ridurre l’inquinamento atmosferico e a sostenere le imprese ed il lavoro. Da una parte l’Amministrazione sta operando nella lotta alla pandemia e nel sostegno alle categorie più colpite, dall’altra parte ha iniziato la necessaria riflessione sul futuro di Verzuolo e dei verzuolesi. Obiettivo finale creare le condizioni per la ripresa.