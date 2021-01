A Coumboscuro il “Journ di rei” dell'Epifania ci sarà, nonostante la pandemia

In questo tempo sospeso, a Coumboscuro, l’Epifania si veste di semplicità, di sacro, di pastori, ed evocazione.

Mercoledì 6 gennaio alle ore 15 si terrà la Santa Messa con i canti sacri a "nosto modo", musica della tradizione dei "Nouvé" e canti sacri della letteratura provenzale in Italia, nata dalla creatività di Sergio Arneodo e dalla scuola poetica di Coumboscuro



DAL DOPOGUERRA 70 ANNI DI TRADIZIONE INITERROTTA



Il Natale dei pastori, - lou Natal di pastre - ha ritorvato la sua ripresa nel 1948 quando, dopo i duri anni della guerra la gente della vallata Coumboscuro era ancora provata dalle forti emozioni subìte. L'antica tradizione riprese dunque nel dopoguerra e poté prolungarsi sino ad oggi, nel giorno dei Re “Journ di rei”. Sergio Arneodo dedicò parte della sua ampia creazione teatrale, portati in scenda dagli scolari della locale Escolo.

Dopo decenni di produzioni, questo momento è divenuto così importante da far nascere una compagnia stabile di Teatro in lingua provenzale alpina ed è ormai l'evento che dal 1958 ad oggi segna l'inizio delle attività culturali del Centre Prouvençal Coumboscuro.



In questo anno di pandemia non sarà possibile lo svolgimento del tradizionale spettacolo teatrale e musicale.



La continuità sarà espressa nella funzione , sempre alle ore 15,00, della S. Messa. Un Journ di Réi, intimo e per pochi, tra neve, strade gelate e orizzonti di silenzio sospeso. Ritrovare desiderio di vita e libertà declinata in canto e lirismo, due elementi cari alla scuola poetica di Coumboscuro.



LE PRODUZIONI E DRAMMI DEL T EATRE COUMBOSCURO - Oltre 57 spettacoli



Tutti gli spettacoli prodotti dal Teatre Coumboscuro sono stati scritti dal “Magistre” Sergio Arneodo. Si tratta di 22 drammi, e 35 spettacoli musico / teatrali. L’intera produzione è corpus riconosciuto e caso letterario in lingua di minoranza, apprezzato e soggetto a studiati a livello europeo.



SU FACEBOOK E YOUTUBE – dalle ore 15 del 06 gennaio



Il video “Per milo pià – per infinite orme” che percorre i 70 anni del Journ di Rei, tra drammaturgia e musica, sarà messo on-line, alle roe 15.00 del 6 gennaio sulla pagina facebook e sul canale Youtoube di Coumboscuro. Si tratta di una interpretazione del Teatre Coumboscuro di testimonianze dirette di anziani e attori che nel tempo hanno vissuto e sono stati protagonisti dell’evento.