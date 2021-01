Sono spariti tutti gli oroscopi

Ci avete fatto caso? Negli anni passati i programmi di intrattenimento in tv e in radio erano affollati da esperti di astrologia che tracciavano le previsioni per l'anno in arrivo.

Anche sui giornali e sui siti, così come le vetrine delle librerie, erano in bella mostra i volumi dei vari Paolo Fox, Branko e tanti altri con la lettura del futuro attraverso i pianeti, per ogni segno zodiacale. Quest'anno sono quasi del tutto spariti. Ma era prevedibile dopo la pandemia e tutto quel che è successo nel 2020. Nessuno, dico e ripeto nessuno, un anno fa aveva previsto, ma nemmeno intuito o abbozzato, la pandemia, i milioni di morti e di contagiati, la vita stravolta per tutti, l’ economia in ginocchio. Non ce l'ho con l'astrologia a prescindere.

Spesso ho curiosato, o almeno sbirciato, consigli e previsioni per i Pesci, anche tenendo conto del mio tema natale. Più per divertimento che altro. Quindi nessuna volontà di irridere gli esperti di stelle e astrologia. La realtà è che, di questi tempi, c'è poca voglia di giocare sul futuro.

L'umanità intera ha bisogno di certezze e non di ipotesi. E le certezze possono arrivare dalla ricerca scientifica, dalla sanità, dalla dedizione di medici, infermieri, operatori sanitari. Ma anche da chi ci governa. Ci sarà tempo per guardare alle stelle. Per il momento se alzo gli occhi al cielo, confido nella protezione divina e chiedo a mio papà e mia mamma di tenere una mano sul mio capo e su quello dei miei cari.

Quando tutto sarà tornato alla normalità riprenderò la lettura delle previsioni, anche per i Pesci.