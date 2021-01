La nuova geografia dei collegi elettorali pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

La situazione del governo resta precaria e nessuno, in queste ore, si azzarda a scommettere sul possibile epilogo.

Mentre continua il braccio di ferro tra il premier Conte e Italia Viva, il partito di Matteo Renzi su Recovery e Mes, registriamo che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2020 la rimodulazione dei collegi elettorali resasi necessaria a seguito del taglio dei parlamentari, passati da 945 a 600 (400 alla Camera e 200 al Senato).

I nuovi collegi si basano sulla legge elettorale attualmente in vigore, il Rosatellum Ter, che prevede il 36% dei seggi assegnato col sistema maggioritario (collegi uninominali in cui viene eletto solo il candidato più votato), e il 64% ripartito proporzionalmente tra i collegi plurinominali (i partiti presentano un listino bloccato e i seggi sono assegnati in base ai voti ottenuti da ciascuna forza politica).

Per quanto riguarda Montecitorio i deputati eletti nei collegi plurinominali (cioè con il sistema proporzionale) si riducono da 386 a 245, mentre quelli eletti con il maggioritario passano da 232 a 147.

Scendono da 12 a 8 i deputati eletti all’estero.

A Palazzo Madama si scende da 193 a 122 senatori nei collegi plurinominali e da 116 a 74 in quelli uninominali.

I senatori eletti all’estero calano da 6 a 4.

Se il barometro della politica dovesse volgere al peggio e il Presidente della Repubblica non trovasse altre soluzioni che il ricorso a elezioni anticipate per dare un governo al Paese, il sistema con cui si tornerebbe alle urne non potrebbe essere che questo.

Una rimodulazione che penalizza la provincia di Cuneo, che viene in questo modo letteralmente spezzata in due.

Uno dei due collegi uninominali che interessano la nostra area ha infatti stabilito che Alba, Bra e i piccoli Comuni di Langhe e Roero siano accorpati alla provincia di Asti.

L’altro collegio camerale cuneese va da Cuneo a Ceva, passando per Saluzzo, Savigliano, Fossano e Mondovì.

In altri termini, si è riproposta – almeno per la Camera – la stessa divisione geografica delle Asl, Cn1 e Cn2. Su quest’ultima, però, i numeri della popolazione non erano sufficienti per cui l’area ha dovuta essere ampliata all’Astigiano.

Il collegio senatoriale di Cuneo risulta oltremodo esteso perché i poco meno dei 250 Comuni della Granda vengono accorpati a un cospicuo numero di Comuni della provincia di Torino, comprese città di media grandezza come Pinerolo, Carmagnola e Carignano, ovviamente coi rispettivi hinterland.

Di seguito l’elenco dei Comuni facenti parti dei due collegi uninominali della Camera e di quello del Senato.

SENATO

Piemonte - U05 Cuneo

Acceglio Airasca Aisone Alba Albaretto della Torre Alto Angrogna Argentera Arguello Bagnasco Bagnolo Piemonte Baldissero d'Alba Barbaresco Barge Barolo Bastia Mondovì Battifollo Beinette Bellino Belvedere Langhe Bene Vagienna Benevello Bergolo Bernezzo Bibiana Bobbio Pellice Bonvicino Borgo San Dalmazzo Borgomale Bosia Bossolasco Boves Bra Briaglia Bricherasio Briga Alta Brondello Brossasco Buriasco Busca Camerana Campiglione Fenile Canale Canosio Cantalupa Caprauna Caraglio Caramagna Piemonte Cardè Carignano Carmagnola Carrù Cartignano Casalgrasso Castagnito Casteldelfino Castelletto Stura Castelletto Uzzone Castellinaldo d'Alba Castellino Tanaro Castelmagno Castelnuovo di Ceva Castiglione Falletto Castiglione Tinella Castino Cavallerleone Cavallermaggiore Cavour Celle di Macra Centallo Cercenasco Ceresole Alba Cerretto Langhe Cervasca Cervere Ceva Cherasco Chiusa di Pesio Cigliè Cissone Clavesana Corneliano d'Alba Cortemilia Cossano Belbo Costigliole Saluzzo Cravanzana Crissolo Cumiana Cuneo Demonte Diano d'Alba Dogliani Dronero Elva Entracque Envie Farigliano Faule Feisoglio Fenestrelle Fossano Frabosa Soprana Frabosa Sottana Frassino Frossasco Gaiola Gambasca Garessio Garzigliana Genola Gorzegno Gottasecca Govone Grinzane Cavour Guarene Igliano Inverso Pinasca Isasca La Morra Lagnasco Lequio Berria Lequio Tanaro Lesegno Levice Limone Piemonte Lisio Lombriasco Luserna San Giovanni Lusernetta Macello Macra Magliano Alfieri Magliano Alpi Mango Manta Marene Margarita Marmora Marsaglia Martiniana Po Massello Melle Moiola Mombarcaro Mombasiglio Monastero di Vasco Monasterolo Casotto Monasterolo di Savigliano Monchiero Mondovì Monesiglio Monforte d'Alba Montà Montaldo di Mondovì Montaldo Roero Montanera Montelupo Albese Montemale di Cuneo Monterosso Grana Monteu Roero Montezemolo Monticello d'Alba Moretta Morozzo Murazzano Murello Narzole Neive Neviglie Niella Belbo Niella Tanaro Novello Nucetto Oncino Ormea Osasco Osasio Ostana Paesana Pagno Pamparato Pancalieri Paroldo Perletto Perlo Perosa Argentina Perrero Peveragno Pezzolo Valle Uzzone Pianfei Piasco Pietraporzio Pinasca Pinerolo Piobesi d'Alba Piozzo Piscina Pocapaglia Polonghera Pomaretto Pontechianale Porte Pradleves Pragelato Prali Pramollo Prarostino Prazzo Priero Priocca Priola Prunetto Racconigi Revello Rifreddo Rittana Roaschia Roascio Robilante Roburent Rocca Cigliè Rocca de' Baldi Roccabruna Roccaforte Mondovì Roccasparvera Roccavione Rocchetta Belbo Roddi Roddino Rodello Roletto Rorà Rossana Roure Ruffia Sale delle Langhe Sale San Giovanni Saliceto Salmour Saluzzo Salza di Pinerolo Sambuco Sampeyre San Benedetto Belbo San Damiano Macra San Germano Chisone San Michele Mondovì San Pietro Val Lemina San Secondo di Pinerolo Sanfrè Sanfront Santa Vittoria d'Alba Sant'Albano Stura Santo Stefano Belbo Santo Stefano Roero Savigliano Scagnello Scalenghe Scarnafigi Serralunga d'Alba Serravalle Langhe Sinio Somano Sommariva del Bosco Sommariva Perno Stroppo Tarantasca Torre Bormida Torre Mondovì Torre Pellice Torre San Giorgio Torresina Treiso Trezzo Tinella Trinità Usseaux Valdieri Valgrana Valloriate Venasca Verduno Vernante Verzuolo Vezza d'Alba Vicoforte Vignolo Vigone Villafalletto Villafranca Piemonte Villanova Mondovì Villanova Solaro Villar Pellice Villar Perosa Villar San Costanzo Vinadio Viola Virle Piemonte Vottignasco

CAMERA

Piemonte 2 - U04 AstiAgliano Terme Alba Albaretto della Torre Albugnano Antignano Aramengo Arguello Asti Azzano d'Asti Baldichieri d'Asti Baldissero d'Alba Barbaresco Barolo Belveglio Benevello Bergolo Berzano di San Pietro Bonvicino Borgomale Bosia Bossolasco Bra Bruno Bubbio Buttigliera d'Asti Calamandrana Calliano Calosso Camerana Camerano Casasco Canale Canelli Cantarana Capriglio Casorzo Cassinasco Castagnito Castagnole delle Lanze Castagnole Monferrato Castel Boglione Castel Rocchero Castell'Alfero Castellero Castelletto Molina Castelletto Uzzone Castellinaldo d'Alba Castello di Annone Castelnuovo Belbo Castelnuovo Calcea Castelnuovo Don Bosco Castiglione Falletto Castiglione Tinella Castino Cellarengo Celle Enomondo Ceresole Alba Cerreto d'Asti Cerretto Langhe Cerro Tanaro Cessole Cherasco Chiusano d'Asti Cinaglio Cisterna d'Asti Coazzolo Cocconato Corneliano d'Alba Corsione Cortandone Cortanze Cortazzone Cortemilia Cortiglione Cossano Belbo Cossombrato Costigliole d'Asti Cravanzana Cunico Diano d'Alba Dusino San Michele Feisoglio Ferrere Fontanile Frinco Gorzegno Gottasecca Govone Grana Grazzano Badoglio Grinzane Cavour Guarene Incisa Scapaccino Isola d'Asti La Morra Lequio Berria Levice Loazzolo Magliano Alfieri Mango Maranzana Maretto Moasca Mombaldone Mombaruzzo Mombercelli Monale Monastero Bormida Moncalvo Moncucco Torinese Monesiglio Monforte d'Alba Mongardino Montà Montabone Montafia Montaldo Roero Montaldo Scarampi Montechiaro d'Asti Montegrosso d'Asti Montelupo Albese Montemagno Monteu Roero Monticello d'Alba Montiglio Monferrato Moransengo Narzole Neive Neviglie Niella Belbo Nizza Monferrato Novello Olmo Gentile Passerano Marmorito Penango Perletto Pezzolo Valle Uzzone Piea Pino d'Asti Piobesi d'Alba Piovà Massaia Pocapaglia Portacomaro Priocca Prunetto Quaranti Refrancore Revigliasco d'Asti Roatto Robella Rocca d'Arazzo Roccaverano Rocchetta Belbo Rocchetta Palafea Rocchetta Tanaro Roddi Roddino Rodello Saliceto San Benedetto Belbo San Damiano d'Asti San Giorgio Scarampi San Martino Alfieri San Marzano Oliveto San Paolo Solbrito Sanfrè Santa Vittoria d'Alba Santo Stefano Belbo Santo Stefano Roero Scurzolengo Serole Serralunga d'Alba Serravalle Langhe Sessame Settime Sinio Soglio Sommariva del Bosco Sommariva Perno Tigliole Tonco Tonengo Torre Bormida Treiso Trezzo Tinella Vaglio Serra Valfenera Verduno Vesime Vezza d'Alba Viale Viarigi Vigliano d'Asti Villa San Secondo Villafranca d'Asti Villanova d'Asti Vinchio

Piemonte 2 - U05

Cuneo Acceglio Aisone Alto Argentera Bagnasco Bagnolo Piemonte Barge Bastia Mondovì Battifollo Beinette Bellino Belvedere Langhe Bene Vagienna Bernezzo Borgo San Dalmazzo Boves Briaglia Briga Alta Brondello Brossasco Busca Canosio Caprauna Caraglio Caramagna Piemonte Cardè Carrù Cartignano Casalgrasso Casteldelfino Castelletto Stura Castellino Tanaro Castelmagno Castelnuovo di Ceva Cavallerleone Cavallermaggiore Celle di Macra Centallo Cervasca Cervere Ceva Chiusa di Pesio Cigliè Cissone Clavesana Costigliole Saluzzo Crissolo Cuneo Demonte Dogliani Dronero Elva Entracque Envie Farigliano Faule Fossano Frabosa Soprana Frabosa Sottana Frassino Gaiola Gambasca Garessio Genola Igliano Isasca Lagnasco Lequio Tanaro Lesegno Limone Piemonte Lisio Macra Magliano Alpi Manta Marene Margarita Marmora Marsaglia Martiniana Po Melle Moiola Mombarcaro Mombasiglio Monastero di Vasco Monasterolo Casotto Monasterolo di Savigliano Monchiero Mondovì Montaldo di Mondovì Montanera Montemale di Cuneo Monterosso Grana Montezemolo Moretta Morozzo Murazzano Murello Niella Tanaro Nucetto Oncino Ormea Ostana Paesana Pagno Pamparato Paroldo Perlo Peveragno Pianfei Piasco Pietraporzio Piozzo Polonghera Pontechianale Pradleves Prazzo Priero Priola Racconigi Revello Rifreddo Rittana Roaschia Roascio Robilante Roburent Rocca Cigliè Rocca de' Baldi Roccabruna Roccaforte Mondovì Roccasparvera Roccavione Rossana Ruffia Sale delle Langhe Sale San Giovanni Salmour Saluzzo Sambuco Sampeyre San Damiano Macra San Michele Mondovì Sanfront Sant'Albano Stura Savigliano Scagnello Scarnafigi Somano Stroppo Tarantasca Torre Mondovì Torre San Giorgio Torresina Trinità Valdieri Valgrana Valloriate Venasca Vernante Verzuolo Vicoforte Vignolo Villafalletto Villanova Mondovì Villanova Solaro Villar San Costanzo Vinadio Viola Vottignasco