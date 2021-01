Si cerca una nuova famiglia per Black, rimasto solo dopo la morte del suo padrone

Black è un cane di sette anni, simil border collie. E' molto docile e sta cercando una nuova famiglia.

Fino a poco più di un mese fa era un cane felice e sereno, amato dal suo padrone, con cui viveva in simbiosi fin da cucciolo. Purtroppo è venuto a mancare e Black è rimasto solo. Adottato da una famiglia, è scappato per ritornare nella casa dove aveva sempre vissuto.

Adesso si cerca una nuova famiglia, che abiti in una casa con giardino e che abbia la pazienza di conquistarlo poco per volta, per restituirgli un po' di felicità.

Black si trova nelle vicinanze di Fossano.