Drive-in per test diagnostici: presto attivo anche a Racconigi

Anche a Racconigi, a breve e per i mesi a venire, in via Fiume sarà istituito il servizio diagnostico Covid 19 tramite il Drive-in.

I cittadini potranno così entrare e uscire da tale via soltanto transitando da via Ormesano e non da Via Priotti.

Presso i locali dati in concessione alla Caritas si effettuerà il test diagnostico.

"Tale servizio - scrivono dall'Amminsitrazione - è importante per tutta la comunità racconigese ai fini del contrasto della diffusione del Covid 19, soprattutto nei prossimi mesi. Si ringraziano i medici che si sono resi disponibili per l’effettuazione di tale servizio, la Caritas, le Associazioni e i cittadini ivi residenti per la collaborazione, scusandosi per i disagi connessi alla circolazione veicolare".