80 centimetri di neve, e a Crissolo c’è chi si chiede: “Non esiste lo spazzaneve?” Il sindaco: “Offesa a chi lavora no stop da giorni”

Chissà cosa sarebbe successo se nell’inverno del 1993-1994 ci fossero stati i social network.

Tanto viene da chiedersi alla luce delle polemiche, comparse ieri a mezzo Facebook, sullo sgombero neve delle strade comunali di Crissolo, in alta Valle Po.

In alta Valle nevica – pur se non continuativamente – dal 1 gennaio. Si stima un accumulo di coltre bianca al suolo pari a 80 centimetri. Il Comune, in pianta organica, ha due operatori che, a bordo di altrettanti mezzi (un camion ed una terna) si occupano dello sgombero neve delle strade comunali (concentrico e frazioni), mentre la strada a doppia corsia che attraversa il centro, e poi si snoda verso Pian della Regina, è di competenza provinciale.

Ma proprio sulla pulizia della neve lungo le strade comunali un’utente ha espresso parole di critica, sul gruppo Facebook “Sei di Crissolo se…”.

Il pretesto? Una delle tante immagini della nevicata “postate” in rete. Con l’auto della Polizia locale di Crissolo sommersa dalla neve.

Le parole: “Ma a Crissolo non esiste lo spazzaneve? Chi ha la casa come me le tasse le paga al Comune, quindi ci si aspetta un servizio serio!”.

Una critica forse, ingiusta. Di primo acchito, senza addentrarci nelle dinamiche dei tributi locali. A suffragio di questa tesi, tanti utenti della piattaforma social, in disaccordo con la critica al servizio di sgombero neve. C’è chi parla di strade pulite, c’è che sostiene trattarsi di una normale nevicata in un normale paese di montagna, che ancora. L’utente non ne vuole sapere: “In due giorni lo spazzaneve è passato solo una volta, e non in tutte le zone del paese”. Rispondono altri internauti: “Operai in continuazione al lavoro”.

La discussione si articola. E si amplia: il sindaco che non ha voluto i turisti in paese, nelle feste, paese blindato, sorveglianza massima, Amministrazione che “sta facendo il massimo per affossare il paese”

Tanti commenti sino a quanto, tra i partecipanti, spunta un nome di primordine: il sindaco Fabrizio Re. Che raramente prende parte al dibattito social.

E se le critiche, probabilmente, sono state dure, altrettanto lo sono state le sue parole.

“Non posso tacere – scrive il primo cittadino – in rispetto dei due dipendenti che da due giorni ininterrottamente tengono pulite tutte le strade comunali, direi in modo esemplare. Non permetto a nessuno, tanto meno a qualcuno che casualmente ieri si iscrive su un gruppo Fb ed oggi critica la pulizia delle strade,

L’Amministrazione, i commercianti ed i cittadini di Crissolo, cosa dovevano fare? I Dpcm dicevano che i locali dovevano tenere chiuso e secondo voi i commercianti cosa fanno? Semplicemente rispettano le regole.

Credo comunque che tutte le foto che sono state postate sulle condizioni delle strade parlino da sole. Anzi, ne approfitto per ringraziare pubblicamente i nostri ragazzi, Costanzo e Mario, i commercianti e tutti i cittadini turisti per il loro comportamento nel rispetto delle regole.

Non tollero ignoranti che, seduti su un divano chissà dove, si permettono di giudicare chi cerca di lavorare e di offrire un servizio. Per chiunque debba lamentarsi, non è comunque questo il luogo: esistono gli uffici preposti. Chiaramente non darò più seguito a nessun altro messaggio, ho scritto solo una volta per fare chiarezza. Buona giornata a tutti”.

Perché il nostro ricorso temporale all’inverno 1993-1994? I dati Arpa riportano, in quell’inverno, su Crissolo 320 centimetri di neve caduti al suolo, superiori alla media di quegli anni, che era di 271 centimetri.

In rete è possibile reperire alcune pillole video di quell’inverno.

Solo che allora, forse, non esistevano i social network. Si vivevano, pur con tutti i disagi del caso, gli inverni di montagna. Magari si dava qualche colpo di pala.

E – di certo – tutto era più semplice.