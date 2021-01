"Il XII gradino": il mistero della chiesa di San Giovanni di Saluzzo nel libro di Franco Canavera

“Anche Saluzzo ha il suo piccolo miracolo". Non si tratta della liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli, ma della sovrapposizione dell’ombra del campanile della Torre civica sul campanile di San Giovanni, una corrispondenza perfetta rilevata per la prima volta dall’artista Franco Giletta alcuni anni fa.

Un fenomeno che si è verificato anche quest’anno con le medesime modalità, durante il solstizio d’inverno, per una quindicina di giorni a cavallo tra Natale e l’Epifania, molto condiviso sui social, purtroppo non visibile in questi giorni, per le condizioni meteo.

Questo evento insolito, una performance contemporanea di arte antica, che fa pensare ad una non casualità, ma ad un mistero rimasto nascosto per quasi 500 anni, ha incuriosito e ispirato un saluzzese: Franco Canavera, scrittore alla prima fatica del racconto intitolato “Il XII gradino. Il mistero di San Giovanni” che ha come motivo ispiratore il fenomeno.

Canavera, pensionato da alcuni anni e prima titolare con la moglie di “Numero Otto”, conosciuto negozio di abbigliamento in città, nel libro porta il lettore a rimmergersi nella storia di Saluzzo a cavallo fra il 1300 e la fine del secolo XVI, in un susseguirsi di avvenimenti che coinvolgono ed allo stesso tempo raccontano fatti realmente accaduti nel Marchesato di Ludovico II.

L’istinto e la determinazione di un giovane maestro maldestro quanto simpatico, danno vita a una serie di situazioni sorprendenti che rimandano a finestre sul passato. Un vecchio frate, arcigno e riottoso, si scopre essere il miglior alleato nel viaggio attraverso il quale si farà luce sul mistero, che, dopo tante peripezie, dovrà davvero essere svelato?

I proventi della vendita del libro saranno devoluti a Padre Lorenzo, protagonista della storia, custode della Chiesa simbolo della ex capitale del Marchesato, come piccolo contributo alla campagna di manutenzione e restauro, in corso su una delle chiese più amate di Saluzzo.