Saluzzo, da oggi il Drive-in per i tamponi rapidi al Foro Boario

A Saluzzo il “drive-in” per i tamponi antigenici rapidi si è aperto oggi, lunedì 4 gennaio, al Foro Boario. Sono tre i primi tamponi eseguiti con questo metodo, che rileva la presenza del virus tramite la reazione tra antigene (la Spike protein del virus) e anticorpo presente all’interno del test.

Ad eseguirli sono due giovani medici, Lorenzo Aimar e Marco Malvezzi. L’apertura del servizio si è concretizzata grazie all’accordo tra il Distretto sanitario dell’Asl Cn1, il Comune di Saluzzo e i medici di Medicina generale delle equipe coordinate da Angelo Barbero e Silvio Bonati.

La struttura di base, una tenda allestita all’interno del PalacrSaluzzo, con percorsi costruiti per l’accesso e l’uscita delle auto, sarà aperta i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, ma potrà cambiare frequenza in base alle condizioni epidemiologiche, spiegano i due medici referenti del servizio per il territorio.

I risultati vengono forniti nel giro di una quindicina di minuti e la positività è subito segnalata al medico curante per il successivo approfondimento con il tampone molecolare.

“Grazie al Comune di Saluzzo, al sindaco, all'ufficio tecnico e alla squadra comunale per la possibilità che abbiamo di utilizzare gli spazi interni ed esterni del Foro Boario - sottolinea Silvio Bonati -. Un aiuto prezioso quello dell’Amministrazione, che ha già dimostrato grande sensibilità verso i medici di base in occasione della vaccinazione antinfluenzale, mettendo a disposizione gli spazi della scuola Pivano”.

La modalità drive-in del tampone già sperimentata non solo nell’ambito dell’azienda sanitaria, ma anche in altre sedi già operative con i medici di famiglia del Distretto, garantisce maggiore sicurezza sia per l’assistito sia per l’operatore.

Il Distretto fornirà, come per gli altri siti, i test rapidi antigenici ed i dispositivi di protezione individuale (dpi) forniti dalla Regione e garantirà lo smaltimento dei rifiuti sanitari.

Non si accede liberamente al test in questione. “Il tampone viene effettuato ai soli assistiti in carico ai medici di medicina generale rispondenti a criteri ben precisi, che non sono a discrezione del medico curante - precisa Bonati. In questo caso le prestazioni sono gratuite.

"Il Comune è a fianco del Distretto dell’Asl Cn1 – afferma il sindaco Mauro Calderoni che oggi ha effettuato un sopralluogo con il vice Franco Demaria - e dei medici di medicina generale per cercare di contrastare la diffusione del Coronavirus. Azioni come queste rinforzano e potenziano le possibilità di individuare il virus in modo tempestivo, per evitare un’inutile e dannosa diffusione dei contagi tra i residenti in città. Andiamo avanti così con le istituzioni e ribadiamo ai cittadini l’importanza di un rigoroso rispetto delle disposizioni anti Covid".

Le operazioni hanno l’appoggio logistico dei volontari Ana, Soccorso Radio Protezione Civile, Associazione nazionale Carabinieri.