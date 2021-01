Dal 4 al 25 gennaio ci si può iscrivere agli istituti scolastici di Bra

Si sono aperte nella mattinata di lunedì 4 gennaio 2021 e saranno possibili fino al 25 gennaio le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022 per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali presenti nel Comune di Bra, che afferiscono agli Istituti comprensivi Bra 1 e Bra 2.

Per le scuole dell’infanzia le iscrizioni si svolgeranno solo in forma cartacea: sarà necessario utilizzare gli appositi moduli che potranno essere scaricati dai siti internet degli istituti (www.istitutocomprensivobra1.edu.it e www.istitutocomprensivobra2.edu.it), da consegnare previo appuntamento alle rispettive segreterie. In alternativa presso le sedi dei due Istituti saranno disponibili delle copie cartacee da compilare.

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line accedendo al portale dedicato del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline/

I genitori avranno la possibilità di iscrivere i propri figli presso la scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di 1 ° grado liberamente scelta, a prescindere dall'appartenenza all'uno o all'altro istituto comprensivo. Il manifesto con tute le informazioni sulle iscrizioni è pubblicato sul sito internet del Comune nella pagina dedicata alle “Scuole”.

Tradizionalmente, per consentire alle famiglie di conoscere da vicino gli spazi, i programmi e l’offerta formativa per i bambini e i ragazzi in città viene organizzata la giornata di “Scuole aperte”. Quest’anno, a causa delle norme dettate per frenare la pandemia, l’appuntamento si svolgerà esclusivamente on line: sabato 9 gennaio sarà possibile prenotarsi per incontri a distanza con i vari istituti scolastici per ricevere informazioni sulle modalità di funzionamento organizzativo e didattico. Maggiori informazioni sui siti internet degli Istituti comprensivi oppure contattando le direzioni didattiche allo 0172.412438 Bra 1 e 0172.413375 Bra 2.