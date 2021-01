Dalla Banca di Boves premi agli alunni meritevoli

In un anno nel quale molte iniziative sono state rimandate a causa della pandemia, la Banca di Boves (ex Cassa Rurale ed Artigiana, Banca di Credito Cooperativo) ha comunque voluto preservare quella che è una delle iniziative nella quale crede più fortemente: premiare i suoi "Alunni meritevoli". E lo farà con una modalità diversa, nuova e in totale sicurezza.

La musica, gli applausi e l’atmosfera di festa dello stare insieme in occasione del tradizionale “Concerto di Natale” organizzato dalla Banca non potranno fare quest’anno da scenografia alla premiazione, ma gli alunni verranno comunque applauditi e premiati. Nel mese di gennaio saranno infatti ricevuti singolarmente dalla Banca che consegnerà loro il meritato premio.

I ragazzi interessati (soci o figli di soci) diplomati alla scuola media inferiore con 9 o 10, alla scuola media superiore con 100/100 e laureati con 110/110 (laurea magistrale) sono quest’anno oltre settanta. Riceveranno il premio rispettivamente di 250, 500 e 1.000 euro, per un totale erogato pari a oltre quarantamila euro.

"La Banca di Boves è orgogliosa dei suoi studenti e delle famiglie che hanno sostenuti i propri figli in un anno difficile, dove anche la scuola è stata ripensata, trasformata, ristudiata e dove apprendimento e didattica hanno subito una grande trasformazione - affermano dalla Banca di Boves -. Con questa iniziativa la Banca dimostra anche quest’anno alla Comunità e al territorio il suo voler investire nei giovani, rendendoli consapevoli che l’impegno ha un valore alto, soprattutto in un momento difficile come questo. Premiarli è stimolarli, è investire direttamente nel loro presente e nel loro futuro. È credere nella scuola, mai come in questo momento. Ed è soprattutto un invito da parte della loro banca di spingerli a investire in loro stessi e nelle loro potenzialità, per un futuro davvero di rinascita e di ricostruzione".