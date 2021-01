Orientamento scolastico: cosa scelgo dopo la terza media?

Sono iniziate le iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022, 20 giorni nei quali gli studenti che adesso frequentano la terza media dovranno scegliere l’istituto superiore più adatto a loro. Una scelta non facile perché la scuola che sceglieranno avrà il compito di formarli per i prossimi cinque anni.

L’orientamento scolastico ha l’arduo compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita del ragazzo.

I ragazzi e le loro famiglie hanno bisogno di conoscere tutte le opzioni offerte dal mondo della formazione e da quello del lavoro, per poter fare la scelta giusta nel modo più consapevole.

Vi sono alcuni studenti che hanno le idee molto chiare sul proprio futuro e sono in grado di prendere una decisione senza ripensamenti, altri che ritengono di sapere quale percorso vogliono intraprendere, ma successivamente si rendono conto che la scelta effettuata non era la più adatta a loro. La maggior parte dei ragazzi si mostra invece molto confusa rispetto al proprio futuro e spesso finisce con il seguire i suggerimenti dei genitori o amici che purtroppo non sempre si rivelano i più adeguati.

Giovedì 7 gennaio alle ore 21:00 Gian Maria Aliberti Gerbotto condurrà la trasmissione #BackStage con interventi on-line da parte di alcuni importanti istituti della nostra provincia che presenteranno i loro percorsi scolastici e risponderanno alle numerose domande verranno poste durante la serata.

Per vederlo sarà molto semplice, basterà collegarsi con uno tablet, uno smartphone, un computer o una smart TV su www.targatocn.it, www.lavocedialba.it o le relative pagine Facebook.

La trasmissione rimarrà comunque a disposizione per tutto il mese di gennaio 2021.