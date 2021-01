Volley A2/F: Le 100 panchine di Delmati! L'allenatore della Lpm Bam Mondovì ha tagliato il traguardo delle cento partite alla guida del Puma

Cento partite alla guida del Puma! Con l’ultima sfortunata trasferta in casa del Montale, l’allenatore Davide Delmati ha tagliato il traguardo delle 100 presenze alla guida della Lpm Bam Mondovì! Giunto a Mondovì nell’estate del 2017 dopo 3 stagioni trascorse alla Saugella Team Monza, il Tecnico milanese ha guidato il Puma in cento partite, 92 gare di Campionato e 8 di Coppa Italia, anche se, per essere pignoli e noi lo siamo, mancherebbero ancora tre gare.

Vi spieghiamo subito il perché: il 7 marzo 2018, in occasione del match di campionato tra la Conad Ravenna e la Lpm Bam Mondovì, il tecnico milanese del Puma subì prima un cartellino rosso e poi un’espulsione per proteste. Decisione arbitrale che gli costò ben tre giornate di squalifica. Nelle seguenti tre partite, dunque, La Lpm vide in panchina la presenza del solo allenatore in seconda Claudio Basso.

A questo punto, pur avendo brindato alle prime 100 partite come allenatore della Lpm, sarà la gara interna del 13 gennaio contro il Club Italia Crai a coincidere con le cento presenze sulla panchina monregalese. Ma qual è il bilancio di queste cento gare con l’esperto allenatore milanese alla guida Puma? Sicuramente positivo, con 63 vittorie e 37 sconfitte! Resta, però, il rammarico per quella casella dei trofei conquistati, che ad oggi resta ancora vuota.

Una promozione sfiorata alla prima esperienza monregalese e due finali di Coppa Italia perse, la seconda clamorosamente, che ancora invocano “vendetta”. Per l’impegno profuso in questi anni, coach Delmati avrebbe meritato di rendere più ricca la sua bacheca di trofei. La voglia di regalare a Mondovì qualcosa di importante, tuttavia, non è mai scemata, per Lui che con questa Città ha un rapporto tutto speciale.

Innegabile il feeling tra Delmati e la società della Lpm, così come quello con i tifosi del Puma. Affetto e stima reciproca, che hanno rappresentato le basi per far proseguire saldamente questo rapporto. Per trasformare una bella storia in una favola, però, occorre alzare l’asticella, come direbbe lo stesso Delmati, e scrivere negli annali della società monregalese quel “traguardo”, innominabile per scaramanzia, qualsiasi esso sia.

Un traguardo per nulla agevole, ma nelle corde di questo Puma, “costruito” la scorsa estate dallo stesso Delmati e dal Ds Paolo Borello. Non ci resta che complimentarci con coach Davide Delmati per questo importante traguardo, nella convinzione che, nonostante la lunga carriera e i tanti successi ottenuti, la sua vittoria più bella debba ancora arrivare…