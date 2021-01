Volley A2/M: Il Vbc Synergy Mondovì "abbaia ma non morde!" Il Bcc Castellana Grotte rifila ai Galletti un secco 3-0

Nulla da fare per il Vbc Synergy Mondovì, che nella prima delle due trasferte ravvicinate in terra pugliese, viene sconfitta per 3-0 dal Bcc Castellana Grotte. I Galletti, come in un film già visto, hanno lottato alla pari per due set, senza mai riuscire a dare la zampata vincente nel finale.

Impresa pienamente riuscita, invece, ai pugliesi di coach Gulinelli, trascinati da Ottaviani (13) e Gazzaniga (19), entrambi in gran spolvero e ben serviti dal sempreverde Garnica. Nel terzo set, invece, i Biancoblù di Barbiero sono apparsi scarichi e demoralizzati e per Castellana è stato un gioco da ragazzi condurre in porto il successo.

I Galletti sono apparsi poco reattivi soprattutto in difesa. Male anche il servizio, dove si sono registrati i soliti troppi errori. Appena sufficiente, infine, l'attacco, con Borgogno (6) meno incisivo del solito e Paoletti che ha chiuso la serata con un personale di 12 punti. Buona, invece, la prestazione del centrale Bussolari (9). Il Vbc ora è atteso dalla seconda trasferta consecutiva in Puglia. Mercoledì 6 gennaio, infatti, i Galletti renderanno visita alla Prisma Taranto.

PRIMO SET: Buona partenza dei Galletti, che dopo il diagonale vincente di Paoletti si portano sul 4-5. Si registrano diversi errori al servizio per entrambe le formazioni, che restano appaiate sul 9-9. Doppio ace di Ferrini, il primo confermato dal video-check e Vbc sul 9-12. Time-out chiesto dal tecnico Gulinelli. Il team pugliese reagisce e dopo l’attacco di Rosso si torna in parità sul 13-13. Paoletti viene contenuto a dovere dal muro di Castellana e i padroni di casa avanzano sul 18-16. Arriva il time-out di coach Barbiero. I punti di vantaggio del Bcc diventano tre. La pipe di Ottaviani vale tre set-point per i pugliesi, avanti 24-21. Secondo time-out di coach Barbiero. I Biancoblù recuperano due lunghezze e un Gulinelli preoccupato chiama il time-out. Si rientra in campo e il mani-out di Gazzaniga chiude il set sul 25-23. Castellana Grotte avanti 1 set a 0.

SECONDO SET: Ferrini mette a segno il primo punto. Ottaviani protagonista al servizio con tre ace consecutivi che fanno volare il Bcc sul 7-4. Barbiero è contrariato e chiama il time-out. Grande reazione dei Galletti, che con Borgogno al servizio ritrovano la parità sul 8-8. I pugliesi tornano avanti a +3. Nuovo ribaltamento e Vbc in vantaggio sul 13-14. Time-out di Gulinelli sul punteggio di 14-16. Si torna in parità sul 17-17. Ottaviani sembra irresistibile e sul 22-20 coach Barbiero si gioca il secondo time-out. Al rientro in campo i pugliesi piazzano tre punti consecutivi per il definitivo 25-20.

TERZO SET: Equilibrio in avvio, confermato dal punteggio di 2-2. Ace di Erati e primo break a favore dei padroni di casa. Bcc che aumenta il vantaggio a +4. Il Vbc appare poco reattivo e con il morale sotto i piedi. Castellana ne approfitta per andare in fuga sul 12-6. Time-out di coach Barbiero. Galletti con la testa già sotto la doccia e pugliesi a +9 sul 15-6. I biancoblù cercano di rendere meno pesante lo score, ma il Bcc resta avanti di sei lunghezze sul 17-11. Pugliesi ormai sul velluto e punteggio di 23-14. L’incontro termina poco dopo con l’ace di Gazzaniga per il definitivo 25-14.