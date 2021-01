Dai Battuti Neri di Bra ai Disciplinanti di San Rocco a Narzole: l’atlante definitivo delle Confraternite della provincia Granda

Le Confraternite, sodalizi laicali esistenti sin dal Medioevo, hanno caratterizzato nei secoli la storia delle nostre comunità e segnato il territorio cuneese con pregevoli edifici di culto, sede dei riti religiosi e dell’attività di mutuo soccorso dei confratelli.

Ok, ma le avete mai contate e conosciute tutte? Se siete profondamente legati alla spiritualità di queste realtà o semplicemente appassionati dell’argomento, ci ha pensato Adriano Restifo a trasmettere un po’ delle suggestioni storiche e religiose che si possono trovare magari a due passi da casa.

In ogni pagina, ricca di curiosità e immagini, si respira un clima di fede ancestrale, confessionale. “ Lo scopo di questo lavoro - spiega l’autore - è quello di ripercorrere la storia della religione, un cammino nell’arte e nella fede popolare, per tutti coloro che hanno dimenticato quanto sia importante il senso delle nostre radici ”.

Sembra un capitolo della saga di Indiana Jones e invece è tutto vero. Basti pensare che di alcune confraternite si aveva già traccia in epoca romana, quando erano esclusivamente composte da membri del clero, mentre quelle costituite da laici si formarono nel XII secolo, in epoca comunale, per assistere gli infermi, aiutare i poveri, gli orfani, le ragazze di strada, i carcerati, i prigionieri di guerra da riscattare.