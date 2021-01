A Mondovì prosegue la consegna dei pacchi alimentari comunali

Pur essendo ancora possibile fare domanda ed usufruire della prima "tornata" di pacchi alimentari distribuiti da Comune di Mondovì e Croce Rossa Italiana, con la collaborazione dei volontari civici, CRI, San Vincenzo, Caritas e Cssm è partita la seconda.

A far data infatti da ieri, lunedì 4 gennaio, è nuovamente possibile ritirare i pacchi alimentari successivi al primo, sempre presso la sede delle Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Mondovì, in via Croce Rossa 4 (zona Passionisti).

Per ritirare il nuovo pacco dovranno essere trascorsi almeno 15 giorni dalla consegna precedente e gli interessati dovranno portare con sé la “Tessera consegna-pacchi” che è stata rilasciata la prima volta.

Il ritiro potrà avvenire: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 14 alle 17 (festivi esclusi) fino all'11 gennaio.

Gli orari a partire dal 12 gennaio verranno pubblicati sul sito del Comune di Mondovì nei prossimi giorni.

Potranno essere comunque presentate nuove domande fino all’11 gennaio negli stessi orari di cui sopra, mediante compilazione del modulo pubblicato sul sito del Comune di Mondovì.

"Dopo il positivo riscontro della prima fase - commenta Cecilia Rizzola, assessore alle politiche sociali del Comune di Mondovì -, parte questa seconda tornata di consegne. Va però precisato che c’è ancora la possibilità di ritirare il primo pacco, presentando la relativa domanda. Per chi, invece, ne abbia già beneficiato, si apre questa seconda fase".