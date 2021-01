Case popolari, nuovo incarico per l’albese Mario Canova

Nuovo incarico, dopo quello di consigliere di amministrazione del'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, per l’albese Mario Canova nell’ambito degli organismi deputati a gestire il patrimonio delle case popolari per le province di Cuneo, Asti e Alessandria.

Nella seduta dello scorso 29 dicembre il consiglio dell’Agenzia ha designato con voto unanime il geometra albese come rappresentante dell’ente nella commissione per l’assegnazione degli alloggi delle province di Asti e Alessandria.

La nomina del professionista si inquadra in quanto previsto dalla Legge Regionale 3/2010, la quale prevede che le graduatorie di assegnazione degli alloggi Atc siano formate da una speciale commissione provinciale nominata dalla Regione, disciplinandone la struttura e le funzioni.

“Oltre a esprimere gratitudine ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Territorio del Sud Piemonte e ai dirigenti dell’Azienda stessa – dichiara Canova, già consigliere comunale nelle fila di Forza Italia e candidato alle ultime elezioni regionali per lo stesso partito – voglio ringraziare in particolar modo il presidente, avvocato Paolo Caviglia, per aver suffragato il mio nome, e il consigliere Ambrogio Garzino che, dopo anni di servizio, ha lasciato al sottoscritto questo ruolo di particolare rilevanza. Cercherò di assicurare la giusta professionalità nell’espletamento del mio nuovo incarico andando ad assicurare la continuità di correttezza e trasparenza fino ad ora intraprese dai mie predecessori".