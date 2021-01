Cherasco cresce ancora, anche se di poco: 9.412 i residenti. Stranieri vicini al 10% della popolazione

La Città di Cherasco conferma l’incremento demografico già registrato gli scorsi anni.

Allo scorso 31 dicembre i residenti nel Comune erano 9.412, contro i 9.402 segnalati dall’Ufficio Anagrafe comunale dodici mesi fa (+10), quando l’anno si era chiuso con un saldo complessivo di +112.

Una popolazione nella quale la componente femminile (4.776) continua a prevalere su quella maschile (4.636).



CAPOLUOGO E FRAZIONI

A farla da padrone per numero di residenti è il capoluogo con 3.822 abitanti. Seguono Roreto (2.287) e Bricco (1.085). Veglia ha 368 abitanti, Cappellazzo 511. L’Oltre Tanaro registra complessivamente 487 abitanti, mentre Moglia, Isorella e Fraschetta contano 276 residenti. La Piana ne ha 253, mentre San Giovanni ne 320.



NASCITE E DECESSI,

IMMIGRATI ED EMIGRATI

I nati nel 2020 sono stati 83, mentre nell’anno sono decedute 101 persone (a -18 il cosiddetto "saldo naturale"). Nei dodici mesi precedenti nascite e decessi erano stati, rispettivamente, 76 e 77: sui secondi si registra quindi un incremento del 31%.



Durante il 2020 sono state iscritte all’anagrafe comunale 345 persone provenienti da altri Comuni, mentre i cancellati per emigrazione verso altri Comuni italiani o verso l’estero sono stati 317 (saldo a +28).



GLI STRANIERI

I residenti stranieri sono 937, il 9,9% della popolazione complessiva.

Sono 18 i cittadini stranieri che nel corso del 2020 hanno acquisito la cittadinanza italiana.



I MATRIMONI

In Municipio durante il 2020 sono stati celebrati 11 matrimoni, mentre i matrimoni religiosi sono stati 15.



I COMMENTI

«Cherasco, nonostante l'emergenza sanitaria da Covid-19 con cui tuttora conviviamo – commenta l'assessore con delega ai servizi demografici Agnese Dogliani - ha presentato una piccola crescita su tutto il territorio, caratteristica degli ultimi anni di una città che attrae».



«Il responso che i numeri comunicano in questo report statistico raccontano in forma dettagliata la città - evidenzia il sindaco Carlo Davico -. Siamo proprio noi cheraschesi infatti al centro di questa analisi statistica che, ogni anno, ci permette di conoscere i suoi abitanti e che genera spunti di riflessione. I dati numerici, infatti, ci indicano come sta cambiando la città e ci offrono chiavi di lettura per capire quali potranno essere le sue nuove esigenze. Cherasco continua negli anni a essere una città che sa catalizzare nuovi residenti. Pertanto bisogna preservare e tenere efficienti la rete di servizi (alla persona, scolastici, socioassistenziali), ed è indispensabile assicurare vicinanza e attrazione per le imprese e le attività, in grado di garantire opportunità di lavoro».