Cuneo, con il nuovo ospedale unico a Confreria il Santa Croce sarà fulcro di formazione sanitaria? La proposta di riutilizzo di "Centro per Cuneo"

Diminuire la cubatura e utilizzare la struttura per funzioni sanitarie e di formazione, realizzando tre aree ideali in una superficie che andrebbe da corso Monviso a via Quintino Sella con l’aggiunta di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e del proseguimento di via Matteotti: è questa la proposta di riutilizzo e recupero dell’ospedale Santa Croce di Cuneo illustrata da Stefano Quaglia nel corso del convegno organizzato dal gruppo consiliare Centro per Cuneo, incentrato sul futuro della sanità territoriale.

Il dibattito ha preso le mosse dallo studio di pre-fattibilità fatto realizzare dalla Fondazione Nuovo Ospedale Unico di Cuneo e giunto a conclusione in dicembre, nel quale i “pregi” dell’area dell’attuale ospedale Carle appaiono davvero schiaccianti a fronte di quelli della struttura più centrale alla città capoluogo . Cosa farne, quindi, di quest’ultima? “Centro per Cuneo” ha cercato di offrire una prima suggestione, contando che serviranno almeno altri 10 anni per averla libera e sfruttabile.

Le tre aree delineate nella proposta di Quaglia si localizzano nei pressi di corso Monviso, a fianco del “blocco E” delle sale operatorie e nel piazzale dell’Inps. Rispettivamente, si vedono al loro interno un campus scolastico e universitario di 20.000 metri quadri con 450 parcheggi e la capacità di contenere dai 3.000 ai 5.000 studenti, le loro abitazioni e un auditorium congressi, la Casa della Salute e due nuovi blocchi da 12.000 metri quadri per la medicina territoriale in sede unica e per gli ambulatori dei medici di base e, infine, un’area verde di 3.000 metri quadri definita “oasi della rigenerazione”.