Cuneo guarda alla mobilità sostenibile per iniziare il 2021: si pensa a nuova velostazione al Movicentro

Il 2021 dell'amministrazione comunale di Cuneo inizia nel nome della mobilità e dell'ambiente.

Mercoledì 13 gennaio alle 18 si terrà infatti una nuova riunione della V^ commissione consiliare, con al centro tematiche ambientali e un aggiornamento su alcuni progetti dei servizi Ambiente-Mobilità e del Parco Fluviale Gesso e Stura: questa commissione prende le mosse - completandola - da quella del 3 dicembre scorso, nella quale la trattazione degli aggiornamenti al PAESC aveva occupato l'intera estensione del tempo normalmente concesso.

Diversi gli argomenti, che andranno dall'aggiornamento in merito al cantiere - iniziato a settembre grazie al bando Periferie - per la creazione del nuovo parco Ferruccio Parri a quello relativo alle nuove "zone 30" del quartiere San Paolo, che si dovrebbero concludere in primavera e prevedranno una nuova colorazione e nuovi arredi urbani votati al mitigare la velocità delle automobili, oltre a un incrocio rialzato e protetto tra via Felici e via Bellino.

Particolarmente rilevanti, infine, i progetti riguardanti la seconda velostazione cittadina e il nuovo spazio multisensoriale al parco Fluviale Gesso e Stura.

La nuova velostazione verrà realizzata nella zona del Movicentro - in una parte del parcheggio al piano dei binari, all'uscito del sottopasso - e andrà ad aggiungersi a quella già presente in città al parco Fluviale (costata 150mila euro, fondi Bando Periferie). Lo spazio multisensoriale al parco sorgerà invece al posto della vecchia pista sintetica di sci di fondo e costerà circa 340mila euro: si chiamerà "f'Orma", aprirà indicativamente i battenti nella primavera 2021 e si proporrà di favorire la stimolazione multisensoriale e il lavoro su propriocezione ed equilibrio portando gli ospiti a camminare a piedi nudi.