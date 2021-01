I Vigili del Fuoco rimangono a Mondovì: proposto edificio in affitto per la caserma provvisoria

Il 2021 dei monregalesi si apre con una buona notizia: i Vigili del Fuoco resteranno in città.

Si è svolto lo scorso giovedì 31 dicembre un incontro tra il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, il Prefetto di Cuneo, Fabrizia Triolo e il comandante di Vigili del Fuoco di Cuneo, Vincenzo Bennardo per individuare una soluzione.

"Un incontro che giudico molto positivo, siamo tutti impegnati per addivenire al più presto alla conclusione del contratto per la caserma provvisoria" - ha spiegato il primo cittadino - "Continuiamo a lavorare per garantire la presenza dei Vigili del Fuoco a Mondovì: il comune contribuirà a sostenere parte della spesa del canone di locazione per la caserma 'provvisoria' oltre a portare a termine tutto il percorso che consentirà al Ministero dell'Interno di avere a disposizione il terreno utile per costruire la nuova caserma. Siamo grati alla Prefettura ed al Comando Provinciale per la sinergia messa in campo, così come al Ministro Dadone ed all'On. Enrico Costa per l'attenzione a queste tematiche".

IL PUNTO

I Vigili del Fuoco di Mondovì dovranno lasciare la sede di via San Bernardo a febbraio di quest'anno, in seguito alla decisione del Tribunale di Cuneo che ha stabilito negli scorsi mesi che l'immobile venga lasciato libero al proprietario che non intende rinnovare il contratto.

Il Comune di Mondovì ha donato un terreno al Demanio, in via Trento, per la costruzione della nuova sede per i Vigili del Fuoco, ma prima che il nuovo edificio sia pronto, purtroppo, scadranno i termini per lasciare l'attuale sede.

Per questo si è reso necessario trovare una sede provvisoria in affitto nell'area industriale in via Torino, in un immobile proprietà dell'imprenditore Garelli. Il comune si è reso disponibile a coprire parte delle spese di affitto, ora manca solo l'approvazione da parte del Ministero dell'Interno.

Sul tema è intervenuto anche Evasio Cuniberti, consigliere del comune di Briaglia con una lettera:

“Ormai da anni assistiamo ad un rimpallo di competenze in merito senza mai arrivare al concreto malgrado sul territorio sia presente un notevole volume di strutture vuote e vi sia il rischio che la sede attuale venga allontanata verso una destinazione incerta. Mentre il Comune di Mondovì si sta attivando per dare una risposta non mi pare di vedere una particolare attenzione da parte del Ministero competente, delle istituzioni, dei comuni limitrofi e della popolazione stessa che sembrano sottovalutare l’importanza di questo presidio.” – scrive Cuniberti – “I vari Ministeri nell’ultimo periodo stanno mettendo in campo una serie di contributi agli enti locali, spesso in modo frettoloso, con scadenze ravvicinate e su progetti poco prioritari rispetto alle effettive esigenze territoriali. Parte di questi fondi potrebbero essere orientati per avere una nuova caserma, automezzi all’avanguardia e DPI adeguati. In tanti anni di volontariato ho avuto modo di apprezzare la professionalità di questi uomini e queste donne che in silenzio rischiano la loro incolumità a difesa nostra, delle nostre case e del nostro territorio. Le attività che svolgono questi professionisti non si limitano infatti alla neutralizzazione di nidi di calabroni e all’estinzione delle fiamme nei camini che vanno a fuoco bensì al soccorso in caso di incidenti stradali, incendi e calamità naturali. Per questa ragione abbiamo il dovere morale di dare più visibilità ai Vigili del Fuoco effettivi e volontari, ringraziandoli ogni giorno per la loro presenza”.