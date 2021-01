Garessio non fa più parte dell'Unione Montana Alta Val Tanaro

Il comune di Garessio è ufficialmente fuori dall'Unione Montana Alta Val Tanaro.

A novembre 2019, nel corso di un consiglio comunale, il sindaco Ferruccio Fazio e la maggioranza avevano sollevato alcuni punti di criticità riguardo l'ente. In particolare Garessio chiedeva all'Unione Montana la modifica dello statuto per dare più potere alla giunta, la ridistribuzione dei Fondi ATO in base al numero di abitanti e la ridiscussione della presidenza.

"A distanza di un anno non è avvenuto alcun incontro tra l'Unione Montana e l'amministrazione garessina per discutere le richieste" è stato affermato in consiglio comunale e dunque dal 27 dicembre scorso, 365 giorni dopo la delibera con la quale si notificava l'uscita dall'ente, Garessio è ufficialmente fuori dall'Unione.

Il sindaco ha confermato che i rapporti con gli altri comuni della vallata sono e resteranno ottimi favorendo sempre un clima di collaborazione.

Intanto Garessio, come era stato anticipato, si prepara a dar vita a una nuova unione con il comune di Pamparato e per questo il 29 dicembre scorso in consiglio comunale è stata presentata e approvata la delibera che prevede la costituzione del nuovo ente. Soltanto i consiglieri di minoranza Carrara, Roberi e Nasi si sono opposti esprimendo voto contrario.