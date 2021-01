La pro loco di Carrù dona una "stanza degli abbracci" permanente alla casa di riposo "Don Garneri"

La casa di riposo "Don Luigi Garneri" di Carrù avrà una stanza degli abbracci permanente: un gesto di solidarietà che scalda il cuore e che inaugura al meglio il 2021 grazie alla Pro Loco di Carrù.

"Quest'anno, anche se le nostre tradizionali iniziative sono state bloccate dall'emergenza sanitaria, abbiamo cercato di essere comunque vicini al paese" - spiega Gino Nasari, presidente della Pro loco - "Oltre alle luminarie e al sistema di filodiffusione per le vie del centro per rallegrare il periodo natalizio, abbiamo consegnato 75 chili di tajarin alla casa di riposo ed è in questa occasione che ci è venuta l'idea della stanza degli abbracci permanente".

Proprio lo scorso dicembre, alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, era stata inaugurata la prima tappa del "tour" delle stanze degli abbracci, proseguito poi in altre città della Granda.

"Visto che quella itinerante era già stata smontata, con il direttore della 'don Garneri', Massimiliano Barello abbiamo pensato che sarebbe stata una bella idea poterne avere una permanente che potesse essere utilizzata fino alla fine dell'emergenza sanitaria consentendo di "riavvicinare" gli ospiti e i loro cari. Siamo molto felici di poter iniziare in questo modo il 2021".

L'ordine è stato già effettuato e, salvo imprevisti, la stanza degli abbracci gonfiabile, acquistata e donata dalla Pro loco, arriverà a Carrù per la fine di gennaio.