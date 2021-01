Monforte, esce di strada e distrugge pilone votivo. Poi riparte e se ne va

Le nevicate e il maltempo di questi giorni iniziano a presentare il conto in termini di incidenti e disagi alla viabilità locale.



Se nella mattinata di oggi si registra il grave sinistro che ha coinvolto un autoarticolato rovesciatosi lungo una scarpata mentre era intento a percorrere la Provinciale 7 ai piedi di Verduno ( leggi qui ), nella giornata di ieri (lunedì 4 dicembre) due mezzi pesanti sono stati coinvolti in altrettanti sinistro nel medesimo tratto della provinciale che congiunge Monforte e Monchiero.



Entrambi gli incidenti non hanno fortunatamente provocato feriti, ma si segnalano gli ingenti danni materiali che la prima uscita di strada, verificatasi intorno alle 7.30, ha causato a un pilone votivo presente in quel tratto di strada di località Manzoni.



"Il conducente del camion è riuscito in qualche modo a rimettersi in carreggiata – spiega il sindaco di Monforte Livio Genesio –. La cosa grave è che, dopo averlo fatto, si è immediatamente allontanato, con l’evidente intenzione di non riconoscere il danno compiuto e impegnare la propria assicurazione nel relativo risarcimento. Quando la Municipale è giunta sul posto non c’era già più. Stiamo tentando di risalire al mezzo e al suo proprietario. In questo senso invitiamo chi avesse assistito all’incidente a segnalare in municipio eventuali dettagli utili all’identificazione del mezzo e del suo proprietario".



In tarda mattinata il secondo incidente. A farne le spese un autoarticolato che trasportava acqua, adagiatosi sul ciglio della strada. Per rimetterlo in carreggiata è stato necessario l’arrivo di un camion gru e la temporanea chiusura totale della strada.