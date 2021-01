“Noi siamo ancora vivi, viva la vita” il messaggio di speranza dagli ospiti della Casa per Anziani Craveri

L’associazione Servizio Volontariato Anziani Fossano, come fatto alla RSA Sant’Anna l’ultimo giorno dell’anno, si è data appuntamento al di fuori delle mura della casa per anziani Craveri al fine di allietare la presenza degli ospiti con delle canzoni cantate e suonate proprio dai volontari.



È durante questo momento, carico di emozioni nel quale ospiti e operatori si sbracciavano dai balconi e dalle finestre per salutare i volontari, che è stato inviato dall'interno della struttura un messaggio significativo: ”Noi siamo ancora vivi, viva la vita”. Il biglietto è stato accompagnato da un sacchetto pieno di caramelle.



Un messaggio volto a dimostrare la tenacia e la forza di volontà con la quale gli ospiti di tutte le RSA e gli operatori stanno affrontando l’emergenza sanitaria da Covid-19.



Un messaggio che racconta qualcosa di più di un semplice attaccamento alla vita, racconta quella voglia di tornare a fare la propria parte nella società: i nonni.



Presente all’iniziativa organizzata da Mauro Capraro, presidente SVAF, l’assessore Ivana Tolardo.