Ufficializzato l'exit di Garessio dall'Unione Montana Alta Val Tanaro. Ferraris: "Assicuro disponibilità e collaborazione nell'interesse del territorio"

Garessio ufficializza l'exit di Garessio dall'Unione Montana Alta Val Tanaro e pone la basi per la creazione di una nuova Unione con Pamparato. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale, avvenuto lo scorso 29 dicembre, l'amministrazione garessina ha approvato la delibera per la costituzione del nuovo ente, decisione cui si sono opposti i consiglieri di minoranza Carrara, Roberi e Nasi. Sulle richieste avanzate a fine del 2019 da Garessio, Giorgio Ferraris, presidente dell'Unione Montana Alta Val Tanaro chiarisce:

“Ogni maggioranza amministrativa ha il legittimo diritto di adottare le decisioni che ritiene più opportune, preferibilmente spiegandone le motivazioni reali, senza dover necessariamente trovare scuse o ridicole motivazioni come quella che “in un anno l'Unione non ha mai proposto un incontro per discutere le nostre richieste. Un anno fa, pochi giorni dopo la deliberazione del Consiglio Comunale di Garessio che esprimeva la volontà di uscire dall'Unione dell'Alta Val Tanaro, nel Consiglio dell'Unione Montana è stato discusso e approvato, con la partecipazione e il voto favorevole dei due rappresentanti della maggioranza garessina, il sindaco Ferruccio Fazio e il consigliere Daniele Canova, un documento in cui si affermava “la priorità e l'importanza di mantenere l'integrità del territorio dell'Alta Val Tanaro, da sempre geograficamente e socialmente omogeneo e storicamente unito” e e si auspicava che “l'Unione Montana continuasse a rappresentare uno strumento di collaborazione e solidarietà fra tutti i nove Comuni che ne fanno parte”.

"Nello stesso documento" - prosegue Ferraris - "si dava una chiara risposta alle richieste che erano contenute nella delibera del Comune, compresa la possibilità di modificare lo Statuto dell'Unione, e si prendeva atto della mia disponibilità “a lasciare la presidenza nel momento in cui vi fosse la necessaria condivisione su una candidatura che abbia il sostegno della maggioranza dei rappresentanti dei Comuni dell'Unione Montana”, visto che era stato chiesto di mettere in discussione la presidenza. È evidente però che la scelta del presidente spetta al Consiglio dell'Unione e non può essere decisa, o imposta, da un singolo comune, seppur il più grande. L'Unione ha quindi tempestivamente risposto alle richieste del Comune di Garessio, con una delibera che ha avuto il voto favorevole dei rappresentanti della maggioranza dello stesso Comune e nell'anno trascorso dall'approvazione di quella delibera l'attività amministrativa si è svolta in armonia e collaborazione fra tutti i Comuni".

La Val Tanaro, colpita lo scorso ottobre dall'alluvione, necessità di unità e collaborazione tra tutti i comuni presenti sul territorio, come evidenzia Ferraris che ribadisce la disponibilità alla collaborazione con Garessio e con la nuova Unione.

"Stiamo vivendo momenti difficili su un territorio con tanti problemi: abbiamo bisogno di unità e coesione, non certo di divisioni e polemiche artificiose, utili solo ad alimentare superati e ridicoli campanilismi. - aggiunge Ferraris - "Comunque fin che ricoprirò questo incarico di presidente dell'Unione, che svolgo per il mandato unanime dei rappresentanti di tutti i Comuni, assicuro la mia disponibilità alla collaborazione, sia con il Comune di Garessio che con la nuova unione che si formerà, nell'interesse del territorio e, per quanto mi riguarda, se Garessio volesse rientrare a far parte della nostra Unione, nel rispetto dei principi stabiliti nello Statuto, troverà sicuramente disponibilità, dialogo e porte aperte."