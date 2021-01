A Cuneo, tamponi rapidi ogni 15 giorni per gli ospiti del Centro di accoglienza per i senzatetto

Tra gli stagionali della frutta e l'emergenza freddo, dallo scorso 1° luglio il centro di accoglienza comunale di via Bongioanni 20, a Cuneo, gestito dalla Croce Rossa, non ha mai chiuso.

Uno sforzo importante per i volontari e, soprattutto, non esente da rischi in questo periodo di pandemia.

I posti letto sono stati ridotti per garantire il distanziamento. Sono passati da 40 a 30. Nei mesi estivi era stata allestita una tenda esterna per compensare i letti eliminati, cosa non possibile, ovviamente, in questa stagione.

"Sono rispettate tutte le procedure sanitarie per contenere il rischio di contagio. I volontari hanno i DPI, la sanificazione e l'igienizzazione sono frequenti ma, soprattutto, a partire dal mese di dicembre, gli ospiti della struttura devono sottoporsi al tampone rapido ogni 15 giorni", spiega Paolo Signoretti, presidente della Croce Rossa di Cuneo.

A stabilirlo un protocollo con il Comune di Cuneo, che coinvolge e riguarda anche altre associazioni del territorio che hanno la gestione di altri centri, anche diurni.

"Nel caso in cui venisse rilevata la positività, la persona viene messa in isolamento presso il Covid hotel di frazione Ronchi, l'ex albergo "La Bussola", in attesa di essere sottoposto a tampone molecolare", precisa ancora.

La cadenza quindicinale è sufficiente a garantire la sicurezza dei volontari e di tutti gli ospiti della struttura, la cui provenienza è molto variegata, come ogni anno. Molti sono africani, provenienti da diversi Paesi, ma non mancano gli ospiti italiani, che sono sempre 5 o 6 per notte.

"In questo momento è tutto più complicato e gravoso. Per ora non ci sono stati focolai, gli ospiti sono stati sottoposti a tampone il 9 e il 24 dicembre; poi, ancora, il prossimo 7 gennaio. Solo in questo modo possiamo contenere i rischi e, soprattutto, salvaguardare gli operatori".