Voucher sport a Mondovì, l'assessore Robaldo: "Oltre 450 giovani hanno aderito, erogati più di 18 mila euro"

Il comune di Mondovì per sostenere lo sport nel periodo di emergenza epidemiologica causata dal Covid-19, aveva messo a disposizione risorse economiche, da erogare sotto forma di voucher, per tutti i bambini e i ragazzi nati tra il 2002 e il 2012 e residenti a Mondovì per consentire loro di accedere alle attività ricreativo-sportive presenti in città con una tariffa scontata, nella stagione sportiva 2020/2021.

"Sono 453 i giovani monregalesi che hanno utilizzato il 'voucher sport', la misura che abbiamo pensato e messo in campo per il sostegno diretto a tutte le ragazze ed i ragazzi residenti a Mondovì - fra gli 8 ed i 18 anni - che si sono iscritti ad una Associazione o Società sportiva monregalese: un risultato importante, reso ancor più rilevante dal fatto che da novembre le attività sportive sono nuovamente state chiuse" - spiega l'assessore allo sport, Luca Robaldo che evidenzia i primi risultati dell'iniziativa, ricompresa nel "Patto per Mondovì" che la Giunta aveva presentato nello scorso maggio e che fa parte del pacchetto dedicato alle famiglie, sostenuta direttamente dalla Fondazione CRC.

"Sono contento che la sinergia con il Comune di Mondovì abbia portato a questo risultato - commenta Ezio Raviola, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo -. "La Fondazione CRC è l'unica a prevedere un supporto diretto al settore sportivo: un impegno che è divenuto ancora più importante a causa dell'impatto della pandemia, che ha costretto soprattutto i più giovani a rinunciare alla pratica sportiva".

Finora sono stati erogati 18.120 euro, suddivisi in voucher da 40 euro e sono a disposizione risorse fino a 45 mila euro.