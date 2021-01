La Juve deve rimontare in campionato

Dopo essere arrivati quasi al giro di boa nel campionato italiano, la realtà più evidente ai piani alti è che la Juventus in questo momento vive un momento non felicissimo, e dal punto di vista del rendimento e per quanto riguarda i risultati in sé e per sé. Attualmente sesta in classifica nel campionato in corso, la squadra allenata da Andrea Pirlo sta pagando la mancanza di esperienza del suo tecnico ma non solo, sta vedendo come le avversarie la affrontano in maniera determinata in ogni occasione.

Adesso che, arrivati quasi a metà campionato, il Milan e l'Inter appaiono come le grandi favorite alla conquista dello Scudetto se diamo uno sguardo alle principali quote delle scommesse sul calcio del momento, ai bianconeri toccherà rimontare per potersi postulare seriamente al titolo. La sconfitta interna con un secco 3-0 in casa contro la Fiorentina è stata senza dubbio un duro colpo per la truppa dell'allenatore bresciano, il quale alla sua prima esperienza in Serie A, per giunta su una panchina importante, sta dimostrando di avere ancora molto da imparare. La debacle casalinga contro i viola, tra i quali ha dato cattedra un vecchio fenomeno come Ribery, ha scoperto una serie di nervi sensibili dei bianconeri, i quali quest'anno inseguono il loro decimo titolo italiano consecutivo.

Sconfitta solamente in un'occasione in campionato, proprio contro la squadra toscana, la compagine bianconera ha come peggior difetto la tendenza a pareggiare. I sei risultati nulli di questo campionato l'hanno bloccata in una risalita nella quale in questo momento Bonucci e co. sembrano essere piuttosto compassati, nonostante la presenza di una serie di campioni, con Cristiano Ronaldo in cima a tutti. Gli attuali 24 punti in classifica sono figli della scarsa concretezza e anche di una tendenza, ossia quella di realizzare poche reti. Quello della Juve, infatti, è il settimo attacco del campionato, e se dei 25 goal totali 12 li ha siglati il portoghese, il campanello d'allarme è più che giustificato. Il numero 7 bianconero, attuale capocannoniere del campionato di Serie A, non può essere l'unico a risolvere i problemi di Pirlo, il quale dovrà dunque trovare altre soluzioni offensive e al più presto. Uno dei problemi più urgenti dell'ex centrocampista sarà quello di trovare la miglior collocazione a Paulo Dybala, uno dei suoi uomini di talento, il quale sta vivendo una stagione tribolata sia per questioni fisiche sia per questioni tattiche.