L'intrattenimento digitale in Italia: come si muovono gli italiani e come sarà il 2021

L'epoca moderna viene caratterizzata dalla industria 4.0, altresì definita da molti sociologi e storiografi anche come quarta rivoluzione industriale. Questo periodo sociale e tecnologico vede la presenza sempre più crescente di automazione, connessioni internet e produttività nel mondo del lavoro, ma si sa che le innovazioni tecnologiche applicate al mondo professionale hanno sempre anche un risvolto ludico. In particolare contenuti multimediali e giochi digitali sono i principali protagonisti dell’intrattenimento in rete degli ultimi dieci anni.

Netflix, Amazon Prime, il calcio in streaming e la musica online

Gli italiani trascorrono circa sei ore al giorno sul web. Lo dice uno studio di We Are Social e di Hootsuite che ci dicono anche che il tempo trascorso connessi a Internet in Italia è tre volte quello speso davanti alla tv. Su 59 milioni di abitanti sulla nostra penisola infatti, oltre 51 di questi si connettono ad Internet e di questa parte, 31 milioni si connette da dispositivi mobili. Andando ad analizzare i dati nel dettaglio, vediamo che di queste sei ore medie giornaliere che gli italiani dedicano all’utilizzo di Internet, ben due ore e 57 minuti sono dedicati alla fruizione di contenuti audiovisivi su piattaforme quali Netflix e Amazon Prime, autentici colossi di questo mercato. In particolare Netflix vede al 2020 quasi 180 milioni di abbonati in tutto il mondo, con una capitalizzazione di 150 miliardi di dollari. Inutile citare le piattaforme che intrattengono gli utenti con lo sport: in Italia Sky e DAZN sono presenti in tutte le case e gli smartphone degli appassionati e al 2019 gli abbonati a Sky erano intorno ai 4,9 milioni, mentre quelli a DAZN nel mondo sono oltre gli otto milioni. Altro fenomeno che fa registrare una costante crescita è quello legato all’intrattenimento musicale online: non soltanto YouTube quindi, ma anche la celebre piattaforma Spotify, che ha visto oltre 10 milioni di download della propria applicazione mobile.

Il gioco online: crescono casinò e videogame interattivi

Uno degli elementi che ha permesso questa esplosione dei servizi di intrattenimento online è sicuramente lo streaming. Lo streaming, dall’inglese “fruire, scorrere”, sta ad indicare appunto il flusso di dati audio/video che vengono riprodotti man mano. Si tratta in pratica di una diretta di dati online e lo streaming ha permesso anche la nascita di piattaforme di giochi virtuali che consentono la condivisione di dati in tempo reale. Così, abbiamo siti web e giochi da casinò a cui è possibile avere accesso online e dove troviamo croupier in carne ed ossa che ci fanno sentire come se fossimo in una vera sala da gioco fisica, oppure ancora giochi di carte da fare con persone che si trovano dall’altro capo del mondo e con cui è possibile condividere chat e comunicazioni, così da rendere l’esperienza totalmente interattiva. A conferma di quanto questo fenomeno stia prendendo piede, analizziamo i dati dell’ultimo anno e mezzo: nel 2019 la spesa sul gioco online ha fatto registrare 36,4 miliardi di euro, che rappresenta un +16% rispetto al 2018 e un +70% rispetto al 2016. E se prendiamo in considerazione il mese di giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, vediamo una crescita del 12,7%.

L'intrattenimento online è uno dei fenomeni sociali ed economici maggiormente interessanti e in crescita degli anni 2000 e l’Italia conferma nettamente questa tendenza.