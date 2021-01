Il Concerto di Capodanno organizzato dalla Fondazione CRSaluzzo è stato trasmesso in live streaming dalla pagina Facebook del nostro giornale il 1° gennaio alle ore 17

Un evento imperdibile voluto fortemente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in collaborazione con il Comune e organizzato dal Centro Congressi Monastero della Stella, quello che è stato trasmesso in diretta live il 1° gennaio dalle ore 17 fino alle 18,30.

Nell'affascinante location storica dalle origini antichissime, è stato protagonista l’Across Duo, una formazione crossover composta da Claudio Gilio alla viola ed Enrico Pesce a pianoforte e arrangiamenti.

La diretta si è potuta seguire dalla pagina Facebook del nostro giornale, dalle ore 17.

Dagli schermi dei computer, o televisori collegati ad internet, si è potuto così godere anche in tempi di lockdown, di un meraviglioso Concerto di Capodanno il cui programma ha spaziato dalla musica classica ai grandi successi jazz e blues.



I brani in scaletta:

Michelle - J. Lennon/P. McCartney

America (da West Side Story) - L. Bernstein

And so it goes - B. Joel

Roxanne Rigby - Sting / J. Lennon/P. McCartney

Le stagioni della vita / Illusioni - L’estate - E. Pesce / A. Vivaldi

Un posto sicuro - E. Pesce

(You make me feel) A natural woman - C. King / G. Goffin

Angela - L. Tenco / E. Pesce

Volta la carta - F. De André / M. Bubola





L’Across Duo è un brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona, che si è già dedicata da tempo ad eventi al confine tra pop e classica (“crossover”). L’Orchestra ha suonato ad esempio con rock band e con solisti provenienti dal mondo jazz e pop tra cui Gianni Coscia, Eugenio Finardi, Elio delle storie tese, Alberto Fortis, Simona Bencini, Enrico Ruggeri e Mirò, avvalendosi inoltre per anni della preziosa collaborazione dell’apprezzato e compianto arrangiatore Fred Ferrari.

Enrico Pesce. La sua formazione, che spazia dalla musica medievale (della quale è specialista) alla classica, dal Jazz al Pop, lo ha reso un esecutore estremamente versatile. Così come ha attraversato il mondo con la sua musica suonando tra gli iceberg della Groenlandia, nelle terre calde dell’Africa, nei moderni Stati Uniti, nella più tradizionale Russia e in buona parte d’Europa, Enrico Pesce, allo stesso modo, è riuscito a scavalcare le barriere secolari esistenti tra i diversi generi elaborando una scrittura e un’esecuzione molto personali.

Claudio Gilio. Un violista... “al contrario”, unico al mondo. La vicenda artistica e umana di Claudio Gilio è del tutto singolare. Claudio Gilio è l’unico al mondo a usare la viola al contrario a causa di un incidente che l’ha incastrato tra lamiere e asfalto poco prima del diploma, obbligandolo a invertire l’uso delle mani riprogrammando gli automatismi del suo cervello.

Diplomatosi presso il Conservatorio di Torino, oggi è Presidente, Direttore artistico, ‘prima viola’ e ‘viola solista’ dell’Orchestra Sinfonica di Savona, Direttore e docente appassionato dell’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cile.

Pur essendo violista di formazione classica, ha acquisito, studiato, maturato esperienze crossover frequentando locali alternativi di NY o musicisti di strada a Place des Vosges piuttosto che quelli nelle metropolitane, ma ha anche osservato da vicino i grandi della musica colta.

Monastero della Stella. La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, dopo l’acquisto dai Gesuiti nel 2007, ha ristrutturato magistralmente il complesso del Monastero della Stella, restituendolo alla comunità nel 2019 perché sia usato per manifestazioni, eventi, convegni, concerti, studio.