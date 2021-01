Primo appuntamento del 2021 per l'Unitre di Cuneo con il concerto online dell'Orchestra Bartolomeo Bruni

Con il nuovo anno inizia il secondo ciclo di lezioni proposte, ancora in modalità online, da Unitre Cuneo.



Il primo appuntamento del 2021 è programmato per le ore 15,30 di giovedì 7 gennaio, con il Concerto sinfonico di inizio anno dell'Orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo, per augurare a tutti gli Associati un Buon Anno 2021.