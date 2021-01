Trasfusionale di Mondovì: si potrà donare anche di domenica

Il 2021 ha portato una rilevante novità ai donatori di sangue afferenti al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Mondovì: sono raddoppiati i sabati di apertura e si potrà donare anche di domenica. Una buona notizia nata per ottimizzare i tempi e come risposta ad un anno molto critico, dove a causa dell’attuale emergenza sanitaria si sono registrate circa 250 unità di sangue raccolte in meno confronto al 2019.

“L’ottimizzazione del servizio - spiega Mauro Benedetto, Presidente dell’Avas-Fidas Monregalese - è fondamentale se si mira a migliorare i risultati. Con la diminuzione delle donazioni del 2020 era ovvio che fosse necessario trovare soluzioni tra cui anche quella di dare più tempo a disposizione a chi presta il braccio volontariamente. Con un numero maggiore di giornate in cui sarà possibile donare si potranno dare maggiori opportunità a chi lavora o a chi può concedersi la domenica come unico giorno libero. Aumentare il numero di sabati è stata una scelta aziendale di cui non posso che rallegrarmi. Per quanto riguarda le domeniche, ho espresso personalmente il mio desiderio di tentare questo esperimento al Primario dott. Lorenzi e alla Responsabile del SIMT, la dott.ssa Tornello, che hanno accolto favorevolmente questa possibilità.

Il test si effettuerà intanto su tre domeniche (31 gennaio, 28 marzo, 24 ottobre) e ciò permetterà di capire l’effettiva valenza della nuova soluzione. Io credo che sia una grande opportunità che vada colta e vada vissuta con senso di responsabilità. Sappiamo perfettamente – conclude Mauro Benedetto - quanti problemi riguardino il mondo del trasfusionale: non serve lamentarci ma dobbiamo trovare insieme soluzioni. Il personale medico si è reso disponibile incondizionatamente e anche noi donatori dobbiamo dare la nostra risposta”.